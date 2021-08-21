Feiyu تكشف عن كاميرا بدقة تصوير 4K

أزاحت شركة Feiyu الستار عن كاميرا جديدة قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K أطلقت عليها اسم Pocket 25.

وزودت الشركة كاميراتها الجديدة بمستشعر سوني IMX 317، وستدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بالإضافة لدعمها تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بيكسل لمدة 3 ساعات متواصلة.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على مقبض بتصميم مربع، ومنفذ Micro HDMI يدعم اتصالها بشاشة خارجية أو أجهزة تلفاز، بالإضافة لاحتوائها على منفذ USB-C يستخدم للشحن ونقل البيانات، ومقبس ثلاثي مدمج 14.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الكاميرا بسعة 512 غيغا بايت، وتتميز بقدرتها على عرض كامل الشاشة على الهاتف.

يذكر أنّ Feiyu ستطرح كاميرتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 399 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية