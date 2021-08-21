سامسونج تطلق سماعات مناسبة لهواتفها القابلة للطي

أماطت شركة سامسونج الكورية الجنوبية اللثام عن سماعات لاسلكية جديدة تتناسب مع هواتفها القابلة للطي أطلقت عليها Galaxy Buds2.

وأكدّت الشركة الكورية الجنوبية بأنّ السماعات الجديدة ستكون أخف وأصغر من السماعات التي تنتجها.

وستدعم السماعات الجديدة خاصية حجب الضوضاء المحيطة ANC، بالإضافة لخاصية فلترة الضوضاء المحيطة التي تعمل على توفير صوت نقي أثناء المكالمات.

وأشارت الشركة لأنّ السماعات الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع أجهزة Galaxy Z Fold3 5G، Galaxy Z Flips 5G، بالإضافة لإمكانية اختبارها لمعرفة ملائمتها مع الأجهزة الأخرى من خلال تطبيق Earbud Fit Test.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر السماعة التي ستطلقها في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بألوان، الأسود، الزيتوني، البنفسجي، والأبيض.

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