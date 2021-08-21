تسريبات – هواتف جوجل Pixel 6 تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

في وقت سابق من الأسبوع الحالي قمنا بتغطية خبر إعلان شركة جوجل لهواتف Pixel 6 والتي اتضح لنا من خلالها أنها تحتوي على أول معالج من تصنيع الشركة تحت مسمى Google Tensor لكي تتخذ نفس الاتجاه التي تتخذه شركة آبل في تصنيع معالجاتها بنفسها.

وبالطبع هذا الأمر سيساعد الشركة على توظيف المعالج بكفاءة أعلى وشكل أفضل في هواتفها المستقبلية. واليوم ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى أن هواتف جوجل Pixel 6 حصلت على سرعات شحن أعلى مقارنة بهواتف الجيل الماضي.

من خلال تسريب تم رصده على حساب Yogesh استطاع موقع 91Mobile أن يترجم التغريدة والتي تشير فحواها إلى أن هواتف جوجل الجديدة Pixel 6 و Pixel 6 Pro حصلت على سرعات شحن أعلى بقوة 33 واط أي ما يعادل زيادة في السرعة بنسبة 83% تقريباً مقارنة بسرعات شحن هواتف Pixel 5 و Pixel 5a التي تدعم الشحن بقوة 18 واط فقط.

بالطبع وكما تعلمون أن كل من Pixel 6 و Pixel 6 Pro يحتويان على سعات شحن أعلى بلغت 4614 و 5000 ميللي أمبير على التوالي، وبالتالي فإن دعمهما لسرعات الشحن الأعلى أمراً في غاية الأهمية وكان لابد منه لتقليل الفترات الزمنية المطلوبة لشحنهما.

من خلال مراجعات بعض مواقع الطرف الثالث اتضح أن هاتف Pixel 5a الذي يدعم الشحن بقوة 18 واط يستغرق ما يصل إلى ساعتين من أجل استكمال بطاريته بنسبة 100% والتي تبلغ سعتها 4680 ميللي أمبير. على الرغم من كونها فترة زمنية “معقولة” نسبياً، ولكن إذا نظرنا من منظور أخر، فلكونه من هواتف الفئة الرائدة، فهذه الفترة الزمنية الطويلة تعد خيبة أمل كبيرة.

وقد أضاف التسريب أنه تم مشاهدة شواحن بقوة 33 واط يتم اختبارها في مقر جوجل، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم إرفاق الشاحن مع الهاتف. بحسب تقرير موقع The Verge فإن أخر هاتف من جوجل يحتوي على شاحن مُرفق بالعلبة هو هاتف جوجل Pixel 5a. ولكن مع دعم الهواتف الجديدة لسرعات شحن أعلى بقوة 33 واط، فهذا يعني أن أي مستخدم يخطط لاقتناء أي من هواتف بيكسل 6 سيكون في حاجة لشراء شاحن جديد بشكل منفصل.