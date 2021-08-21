تحديث iOS 15 – ما الجديد في تطبيق الطقس؟

تطبيق الطقس في تحديث iOS 15 من التطبيقات التي شهدت تطوراً كبيراً في الواجهة والأداء وذلك بسبب استحواذ ابل سابقاً على تطبيق الطقس الشهير Dark Sky وتضمين الكثير من مزاياه في تطبيق الطقس الافتراضي الخاص بها في النظام.

أهم مزايا تطبيق الطقس في تحديث iOS 15

تغيير التصميم

بشكل عام، تم تعديل التصميم الخاص بتطبيق الطقس في تحديث iOS 15 ليصبح من السهل الحصول على معلومات منه.

التصميم الجديد يعتمد على تقسيم الواجهة لمجموعة من القطاعات أو الكروت كل قطاع يضم معلومات محددة حول الطقس.

من الواجهة يمكنك معرفة تغييرات الطقس على مدار اليوم، وكذلك توقعات الطقس حتى 10 أيام مقبلة، بالإضافة إلى معلومات أخرى عند السحب لأسفل مثل جودة الهواء، معامل الأشعة فوق البنفسجية، الرطوبة، الضغط، الشروق والغروب، وغير ذلك.

خريطة الطقس

يحتوي تطبيق الطقس على خريطة يمكن من خلالها معرفة بعض المعلومات حول المنطقة التي تعيش فيها والمناطق المجاورة أو أي منطقة أخرى تود السفر إليها كدرجة الحرارة وجودة الهواء وتوقعات هطول الأمطار.

تنبيهات هطول الأمطار

في تطبيق الطقس، بالإمكان تفعيل الإشعارات لتنبيهك قبل الموعد المتوقع لهطول الأمطار أو الجليد بساعة، ستكون هذه الميزة متاحة فقط في دول بعينها في البداية.

الخلفيات والتأثيرات الحركية

يحتوي تطبيق الطقس على الايفون في تحديث iOS 15 على الكثير من التأثيرات الحركية والخلفيات التي تتغير من تلقاء نفسها بتغير الطقس وتوقيت اليوم سواء كان صباحاً أو مساءً.

هذه الخلفيات والتأثيرات الحركية ينتجها تطبيق الطقس على الايفون بتحليل عوامل الطقس المختلفة، لذا ستكون متاحة على الأجهزة العاملة بمعالج ابل A12 Bionic فما أحدث.