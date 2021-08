استوديوهات الألعاب وصناعة متطورة: تعرفوا على جواهر عالم الفن الحركي!

الألعاب الحديثة؛ تجاوزت كونها مجرد تصميمات بسيطة مملة، كما كانت انطلاقتها قديمًا؛ فألعاب اليوم شكّلت طفرةً في الإبداع الفني، مبنيةً على أكواد ورموز معقدة، ممّا جعل تطويرها يتطلب مبالغ ماليةً طائلةً توفّرها الشركات وتشغّل المئات من المبدعين في شتى ميادين الفن والكتابة والإخراج والتصميمات والتمثيل في استوديوهات الألعاب، بشكلٍ عام.

المنتجون والمطورون، من فرق عمل متنوعة؛ يمضون السنوات، أحيانًا، في عمل متواصل لخلق نوع من التميز لإرضاء عشّاق الألعاب في كل قارات العالم، وخلق سوق أكبر للمنتج الذي اجتهدوا وتفانوا فيه لتقديمه للاعبين.

لهذا؛ توجد استوديوهات، استطاعت أن تحفر اسمها في تاريخ الألعاب لمدة طويلة؛ بسبب ما أنتجته من ألعاب غيرت الصناعة للأفضل، نستعرض إليكم أفضل استوديوهات الألعاب:

أحد أهم استوديوهات الألعاب حصريًا في الصناعة بأكملها، تم تأسيسه عام 1984 تراهن عليه Playstation مع الكثير من الألعاب التي كانت كفيلةً بإنجاحه، كلعبة The Last Of Us التي جعلت العديد يتذكرون اللعبة لفترات طويلة لما قدمته من تجربة لا مثيل لها، وحصدت العديد من الجوائز.

أيضًا سلسلة Uncharted، التي بدأت بصعود ملحوظ وحصدت مع الجزء الثاني جوائز عديدة، وأنقذت مبيعات جهاز PS3 في ذلك الوقت وسلسلة لعبة Crash الذي صدرت أجزاؤها على جهاز PS1 كان أيقونة علامة بلاستيشن، آنذاك، وما زالت تحظى بسمعةٍ رائجةٍ وشهرةٍ كبيرةٍ.

أحد استوديوهات الألعاب الأمريكية الأصغر في التأسيس، حيث تم تأسيسه 2010 ووضع بصمته في صناعة الألعاب، رغم ما مرّ به من صعاب خلال السنوات العشر الماضية.

الآن؛ يتربع على رأس استوديوهات EA الكثيرة والمبدعة وجلب العديد من الألعاب كانت كفيلة بتحقيق نجاح لدى الجمهور والنقاد، حيث كانت أهم المشاريع الناجحة للاستوديو في هذا الجيل Titanfall 2 أو Apex Legends واخيرا لعبة Star Wars Jedi: Fallen Order.

أشهر استوديوهات الألعاب هي استوديوهات شركة RockStar، دون شك، التي تم تأسيسها عام 1998؛ فهي واحدة من أهم شركات صناعة الألعاب التي طورت لعبة عالم مفتوح مصقولة بدرجة عالية، فيما تحاول الشركات الأخرى اللحاق بها.

ومُنذ فترة التأسيس؛ تمكنت الشركة من تقديم مجموعة من السلاسل تعدّ الأهم في هذه الصناعة وتحديدا سلسلة Red Dead Redemption وسلسلة Grand Theft Auto التي تمتلك عنوان GTA V الذي تمكن من جني عائدات مالية تجاوزت مليار دولار، وما زالت تحقق الأرباح إلى يومنا هذا.

استوديو أمريكي تم تأسيسه عام 1999 وطوّر العديد من الألعاب التي كانت لابأس بها، ولكن لعبةً وحيدةً أصبحت أيقونة لدى Playstation، سلسلة God of War وكانت جميع الأجزاء متقنة ومتميزة، ولكن الجزء الأخير كان الرهان الأسطوري الفريد من نوعه؛ بسبب التغيير الذي طرأ على أجزاء التي قبله و لم يسبق له مثيل، حيث حصدت جائزة أفضل لعبة لعام 2018 م.

جديرٌ بالذكر أن الاستديو يعمل على جزء جديد من لعبة God of War، وكذلك لعبة لم يتم الإعلان عليها بعد

استوديوهات الألعاب التي تشعرك بعجزك كثيرة، لكن هذا أفضلها. استوديو ياباني تأسس عام 1986 وصنع لنفسه اسمًا في فترة قصيرة وصنع تصنيفًا جديدًا في صناعة الألعاب، وأصدر العديد من الألعاب الساحرة آخرها لعبة Sekiro: Shadow Die Twice.

حيث يعمل المطورون على عددٍ كبيرٍ من نماذج الأعداء المصممين بعناية بالغة والزعماء الذين سيجعلون الأدرينالين يتدفق بالعروق؛ فألعابهم صعبة وتمنح اللاعبين تحديًا، مع عدم وجود توجيهات كمعظم الألعاب مع التصميم الصلب والميكانيكيات المتقنة التي ستدفع اللاعب إلى محاولة التحسن، وباختصار فإن اللعبة لا تجعلك تطور من قدرات الشخصية الرئيسة، إنما تطوّر نفسك لتجعل منك لاعبًا أفضل، فهي ليست مجرد مجموعةٍ صعبةٍ من التحديات والقتال، والجمهور في ترقب كبير للعبتهم الجديدة الذي سيحمل اسم Elden Ring.

