ما هو مقدار البيانات التي يستهلكها تطبيق يوتيوب على هاتفك؟

إذا كنت تتصل دائماً بنقطة الواي فاي من داخل منزلك أو على الأقل كانت لديك خطة بيانات غير محدودة فلا يوجد أدنى داعي للقلق حيال كمية استهلاك البيانات التي تستخدمها كل شهر على هاتفك. أما لو كان العكس هو الصحيح، بمعنى أنه لو كانت لديك خطة بيانات متواضعة ومحدودة، فسوف يتعين عليك مراقبة كمية البيانات التي تستهلكها جميع تطبيقاتك حتى لا تتفاجأ بنفاذ باقة الإنترنت بعد وقت قريب من استخدامها.

يعد تشغيل الفيديوهات على الهاتف ولا سيما تطبيق يوتيوب من أكثر الجناة المتعطشين والمتسببين في نفاذ سعة البيانات الخاصة بك. ولكن هل تساءلت يوماً ما هو مقدار البيانات التي يستهلكها تطبيق يوتيوب من باقة الإنترنت على هاتفك؟ حاولنا البحث عن هذه المشكلة هنا وهناك حتى وضعنا أيدينا على – ما يمكنكم تسميته – بعض التخمينات التي توضح ما هو مقدار البيانات التي يستهلكها يوتيوب، وكيف يمكنكم قياس استهلاك البيانات وما هي النصائح التي ينبغي أن نتبعها من أجل تقليل مقدار البيانات التي يستهلكها هذا التطبيق.

هل يستهلك تطبيق يوتيوب الكثير من البيانات؟

دعونا نطرح في البداية سؤال وجودي أو بديهي للغاية، وهو هل يستهلك تطبيق يوتيوب الكثير من مقدار البيانات؟ الإجابة على هذا السؤال هي باختصار شديد “نعم وبكل تأكيد”. بغض النظر عن المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية القصيرة، فإن كل ما تفعله “تقريباً” على الهاتف يستهلك بالفعل من سعة وخطة بيانات الهاتف طالما لم تكن متصل بأي شبكة واي فاي سواء كنت داخل المنزل أو بالخارج.

سواء كنت تراسل زميلك في الدراسة أو صديقك في العمل على تطبيق واتساب أو تيليجرام أو حتى أثناء الاستمتاع بسماع الموسيقى على تطبيق Spotify، وأي من الخدمات الأخرى على الهاتف، جميعها تستهلك من خطة وسعة بيانات الإنترنت Mobile Data الخاصة بك.

أما بالنسبة لتطبيق يوتيوب تحديداً، فيمكنك وصفه ببساطة شديدة على أنه “وحش” أو “مفترس” في استهلاك مقدار عالي جداً من سعة البيانات طالما لم تكن متصل من خلال أي شبكة واي فاي.

ولكن لماذا لدينا كل هذا القلق من يوتيوب بالتحديد؟ السبب ببساطة شديدة أن عملية بث مقاطع الفيديو من على الإنترنت عملية معقدة للغاية مقارنة بعملية تصفح صفحات مواقع الإنترنت. فكل مقطع فيديو واحد يحتوي على مئات الآلاف من وحدات البكسل والتي يتم تغييرها عدة مرات بمرور كل ثانية من زمن مقطع الفيديو. هذا يعني باختصار شديد أن هناك كم هائل من المعلومات والبيانات التي يجب أن يتم تمريرها عبر الإنترنت حتى تصل إلى شاشة هاتفك.

جدير بالذكر أن يوتيوب ليس هو الجاني الوحيد هنا الذي يستحق أن نلوم عليه، إطلاقاً، بل جميع خدمات ومواقع وتطبيقات بث الفيديو تتعطش بنفس قدر يوتيوب لاستهلاك كميات هائلة من خطة البيانات الخاصة بك.

ما هو مقدار البيانات التي يستهلكها يوتيوب؟

مما لا شك فيه أن جودة وإعدادات الفيديو تلعب دوراً أساسياً في تحديد مقدار البيانات التي قد يستهلكها تطبيق يوتيوب. فعلى سبيل المثال، تطبيق يوتيوب يتيح لك اختيار جودة البث من إعدادات الفيديو، والتي تبدأ عند دقة 144p، مروراً بدقة HD 720p، وحتى دقة 4K 2160p وهذا في حالة كان هاتفك يدعم هذه الدقة.

كل دقة عرض تختلف في مقدار البيانات التي يستهلكها تطبيق يوتيوب أثناء استخدامك لها. ومن خلال بعض المراجعات التي صادفتنا على الإنترنت وجدنا أن هناك بالفعل “شبه” تقديرات أولية لمقدار البيانات التي يستهلكها يوتيوب في الساعة على كل دقة عرض بشكل فردي.

ولكن وجب التنويه على نقطة في غاية الأهمية وهي أن يوتيوب يدعم تشغيل الفيديوهات بمعدل 60 إطار في الثانية بدلاً من 30 إطار في الثانية بدءاً من دقة HD 720p، وبالتأكيد معدل الإطارات الأعلى يوفر جودة أعلى وتشغيل أكثر سلاسة لمقطع الفيديو، ولكنه في نفس الوقت سوف يتسبب في استهلاك قدر أكبر من البيانات بكل تأكيد

فقط تذكر أنها نسب تقديرية، بمعنى أنها من الممكن أن تختلف من جهاز لأخر وفيديو لأخر حسب المحتوى، ولكن هذه النسب تعطينا فكرة قوية عن كمية البيانات التي يستهلكها يوتيوب في الساعة…

من خلال هذه التقديرات يمكننا اعتبار أن جودة 360p أو جودة 480p جودة قياسية ومثالية سواء من ناحية الاستمتاع بالمحتوى ورؤيته بوضوح أو من ناحية استهلاك مقدار البيانات. للأسف أقل من ذلك، مثل جودة 240p أو 144p سوف تتسبب في تشويه معالم الفيديو ولن تتمكن من فهم المحتوى المعروض أمامك على الشاشة وبكل تأكيد لن تستمتع به.

إذن كيف تراقب مقدار استهلاك البيانات لتطبيق يوتيوب؟

لرؤية مقدار البيانات التي يستهلكها يوتيوب على هاتفك، توجه إلى تطبيق الإعدادات “Settings” ثم انقر فوق الاتصال والمشاركة “Network & Internet” ثم استخدام البيانات “Data Usage”.

ابحث في هذه القائمة عن تطبيق يوتيوب وبمجرد إيجاده انقر فوقه. وإذا نظرت عن كثب إلى ميزة “بيانات الخلفية” ستكون قادراً على رؤية مقدار البيانات التي يستهلكها تطبيق يوتيوب أثناء وجوده في الخلفية. يمكنك تعطيل مؤشر هذه الميزة حتى يتوقف يوتيوب عن استهلاك أي بيانات أثناء عدم استخدامك له.

لاحظ أنك قادر على رؤية مقدار البيانات التي استخدمها يوتيوب “اليوم” أو “الشهر” أو الشهر السابق” ورؤية مقدار البيانات التي استخدمها سواء عن طريق “بيانات الهاتف” أو عن طريق “الواي فاي”.

كيف تحافظ على باقة بيانات الهاتف أثناء استخدام يوتيوب؟

في الحقيقة لا يوجد لديك العديد من الخيارات، ولكن هناك ميزة واحدة قد تساعدك في المحافظة على سعة البيانات بشكل أفضل وفي نفس الوقت دون أن تمتنع عن استخدام تطبيق يوتيوب على الهاتف، هذه الميزة هي أن تكتفي بتشغيل الفيديو على دقة عرض قليلة أو متوسطة، بمعنى أن تكتفي بدقة 360p أو 480p على أقصى تقدير.

فمن خلال المراجعة تبين لنا أن استخدام يوتيوب لمدة ساعة أثناء المشاهدة على دقة 360p لم يستهلك سوى 315 ميجابايت، وهي نسبة قليلة نسبياً مقارنة بدقة 720p أو 1080p التي تتخطى 1GB بسهولة.

كل ما عليك فعله أثناء المشاهدة أن تقوم بالنقر فوق رمز الثلاث نقاط الرأسية من أعلى يسار التطبيق، ومن النافذة المنبثقة ستجد خيار الجودة. الجودة التلقائية دائماً ما تكون مناسبة وغالباً ستجدها بدقة 480p، ولكن يمكنك اختيار وضع “توفير البيانات” لتقليل مقدار البيانات التي يستخدمها التطبيق، وحينها سيتم تقليل الدقة إلى 360p أو في الغالب إلى 240p.

في نفس الوقت إذا لم تكن راضياً عن أي من الإعدادات المُعدة مسبقاً عن طريق يوتيوب، فيمكنك النقر فوق “خيارات متقدمة” وحينها ستجد جميع دقات العرض المتاحة لهذا الفيديو بالتحديد ويمكنك اختيار أي دقة تناسبك من بينها.

أما إذا كنت تشعر بالملل من كثرة تكرار نفس الخطوات في كل مرة تريد فيها مشاهدة الفيديو بجودة “معقولة ومناسبة” فيمكنك ضبط جودة شاملة لجميع مقاطع الفيديو التي سيتم تشغيلها على تطبيق يوتيوب. بمعنى أنك ستختار جودة واحدة لجميع مقاطع الفيديو. فقط من الواجهة الرئيسية للتطبيق انقر على صورة البروفايل الخاصة بك من أعلى يسار التطبيق، ثم من القائمة المنسدلة انقر فوق خيار الإعدادات، ومن النافذة الجديدة انقر فوق “الإعدادات المفضلة لجودة الفيديو…

من هنا يمكنك اختيار جودة الفيديو الافتراضية لجميع مقاطع الفيديو التي سيتم تشغيلها على تطبيق يوتيوب من الآن فصاعدا. يوتيوب يسمح لك بثلاث خيارات وهما الإعدادات التلقائي وجودة صورة أعلى وجودة توفير البيانات.

الأفضل من ذلك أنه يتيح لك القدرة على تعيين الجودة بناءً على نوع الشبكة التي تستخدمها في تشغيل اليوتيوب، سواء من خلال الواي فاي أو أثناء اتصالك من بيانات الهاتف. من هنا قم باختيار “توفير البيانات” على جودة الفيديو على شبكات الجول، واختار “جودة صورة أعلى” أثناء اتصالك عن طريق الواي فاي – تماماً كما هو موضح في صورة المثال السابقة.

هذا هو كل شيء تقريباً. هناك شيء واحد أخر يستحق أن نلفت نظركم له وهو أن يوتيوب يحتوي على ميزة “التشغيل التلقائي” والتي من شأنها أن تحافظ على التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على يوتيوب متى انتهيت من إحداها، وهذا للأسف قد يتسبب في إهدار الكثير من مقدار البيانات دون داعي.

لذا نوصيكم بتعطيل تشغيل الفيديو تلقائيًا على اليوتيوب حفاظاً على سعة البيانات. ولكي تتمكن من تعطيل هذه الميزة، قم بالنقر على صورة البروفايل ثم حدد اختيار الإعدادات ثم الخيار الثاني “التشغيل التلقائي” وقم بتعطيل ميزة “تشغيل الفيديو التالي تلقائياً”.