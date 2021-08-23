تطبيقات لن تكون بحاجة إليها بعد التحديث إلى iOS 15 !

تحديث iOS 15 به العديد من المزايا التي أضافتها ابل ومع التطويرات والتحسينات التي يتم إضافتها في كل تحديث يزيد الاعتماد أكثر على النظام وتطبيقاته الافتراضية وتقل الحاجة إلى تثبيت الجيلبريك أو تنزيل التطبيقات الإضافية من متجر الآب ستور.

هناك عدد من التطبيقات والخدمات التي قد تغنيك ابل عن اللجوء إليها بفضل مميزات تحديث iOS 15 الجديدة ومنها على سبيل المثال:

تطبيقات الطقس

في وجود تطبيق الطقس الافتراضي في نظام iOS 15 لن يكون المستخدم بحاجة فعلية إلى تنزيل تطبيقات الطقس الأخرى من متجر الآب ستور، فهي لن تقدم مزايا إضافية لن تكون موجودة في تطبيق الطقس في iOS 15.

ابل قامت سابقاً بالاستحواذ على تطبيق الطقس الشهير Dark Sky وتضمين مزاياه في تطبيق الطقس الخاص بها. تطبيق الطقس الجديد لأبل يضم واجهة استخدام جذابة بها الكثير من التأثيرات الحركية المتغيرة بحسب حالة الجو والتوقيت بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول حالة الطقس.

تطبيقات المحادثة الجماعية .. مثل زووم!

تطبيق فيس تايم في iOS 15 من التطبيقات التي لاقت اهتماماً واسعاً من ابل مع خواص جديدة مميزة مثل عزل الصوت لتنقية الصوت من التشويش، وميزة الصوت المحيطي، ومشاركة الشاشة، وإمكانية دعوة مستخدمي الأندرويد و ويندوز إلى المحادثات وغيرها.

كل هذه المزايا وأكثر في تطبيق فيس تايم جعلت منه تطبيقاً مثالياً لمكالمات الصوت والفيديو الجماعية وبديل قوي لتطبيقات أخرى منافسة مثل زووم و تيليجرام وماسنجر وغيرهم.

تطبيقات الترجمة

منذ تحديث iOS 14 هناك تطبيق رسمي مجاني من ابل للترجمة الفورية النصية والصوتية، و مع تحديث iOS 15 تمت ترقية تطبيق الترجمة ليدعم الترجمة في كافة أرجاء النظام بمجرد تحديد أي نص واختيار “ترجمة Translate”. تطبيق الترجمة من ابل سيكون بديلاً مناسباً لتطبيقات الترجمة الأخرى خاصةً وأنه يدعم اللغة العربية ولغات أخرى.

تطبيق جوجل على الايفون والايباد

من المزايا الجديدة التي رأيناها في تحديث iOS 15 ميزة Live Text التي تجعل النظام قادراً على التعرف على النصوص داخل المشاهد بمجرد توجيه الكاميرا إليها أو في الصور المخزنة على الجهاز، بعد التعرف على النصوص يمكن نسخها ولصقها وكذلك ترجمتها. أيضاً هناك مزايا أخرى مثل Visual Lookup التي تتيح البحث على الإنترنت باستخدام الصور بعد تحليل محتواها، كذلك ميزة البحث سبوت لايت لاقت تحسينات عديدة.



هذه المزايا كانت توفرها جوجل من خلال تطبيقها الموجه إلى أجهزة الايفون والايباد، وهذه المزايا مجتمعة قد تغنيك عنه إذا أردت!

متصفحات الإنترنت

يحتوي متجر الآب ستور على العديد من متصفحات الإنترنت لكن جميعها قد يكون بلا جدوى إضافية إذا ما اعتمدت على متصفح سفاري الافتراضي وخاصةً مع التحسينات الجمة له في تحديث iOS 15 سواء على مستوى التصميم والواجهة الجديدة أو الأمان وتعزيز الخصوصية لتجربة تصفح إنترنت مميزة.



تحديث iOS 15 للايفون و iPadOS 15 لأجهزة الايباد حالياً في المرحلة التجريبية Beta وسوف يتم إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر المقبل.