تسريبات – هاتف جالكسي S22 Ultra لن يجلب أي ابتكارات حديثة في نظام الكاميرا

دائماً كنا شواهد على اهتمام شركة سامسونج بطراز Ultra من سلسلة S الرائدة ولا سيما نظام الكاميرا وبالرغم من ذلك هناك عدداً من الشائعات التي تشير إلى احتمالية عدم احتواء كاميرا هاتف جالكسي S22 Ultra على أي تقنيات حماسية تستدعي الثورة من أجلها.

في الواقع، بناءً على عدداً من التسريبات فمن المحتمل أن يحتوي هاتف جالكسي S22 Ultra على نفس مصفوفة الكاميرا المتواجدة في هاتف جالكسي S21 Ultra دون اختلاف جديراً بالاهتمام.

حيث نشر موقع GalaxyClub الهولندي تقرير يشير فيه إلى أن هواتف سامسونج من سلسلة S التالية تستخدم عدستين تكبير مخصصتين، ولكننا لسنا متأكدين بالضبط من حجم ودقة المستشعر المستخدم بسبب اختلاف المصادر في الآراء.

ولكن أضاف المصدر الهولندي أنه سيتم استخدام مستشعرات بدقة 10 ميجابيكسل خلف عدسة تكبير وعدسة بيريسكوب في هاتف جالكسي S22 Ultra، وهذ يعني أن هناك اختلافات أيضاً حول هذه المعلومة لأن هناك بعض المصادر التي ذكرت أنه سيتم استخدام مستشعرات بدقة 12 ميجابيكسل.

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على كل حال إحدى الكاميرات ستكون قادرة على توفير مستوى التكبير / التصغير حتى 10x، مما يعني أنه لا يوجد أي اختلاف عن خليفته الحالي جالكسي S21 Ultra. ولو عدنا بالزمن إلى الوراء قليلاً سنتذكر أن شركة سامسونج استخدمت في هاتف S20 Ultra مستشعر دقته 48 ميجابيكسل يتيح التقريب البصري الهجين حتى 10x. واستخدمت مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل من أجل تمكين الزووم حتى 100 مرة.

بالرغم من ذلك شهدت كاميرا S21 Ultra تحسناً ملحوظاً بفضل العدستين المخصصتين للتصوير عن بُعد وهذا الأمر عزز بشكل كبير من مستويات التكبير على الهاتف. ولكن يبدو أن الرائد القادم “جالكسي S22 Ultra” لن يشهد أي تقدم ملحوظ في مستوى التقريب “التكبير/التصغير”.

ولكن دعونا نتذكر هنا أن كاميرا هاتف جالكسي S21 Ultra ليست سيئة، على الإطلاق، في الواقع هو يحتوي على كاميرا احترافية مثيرة للإعجاب. وربما تعتبر شركة سامسونج أن مستويات التكبير والتصغير المتوفرة في الرائد الحالي كافية جداً لأي مستخدم ولا توجد أدنى حاجة للترقية. ولكن بالنسبة لأولئك المستخدمين الذين ينتظرون الرائد الجديد من أجل الترقية بفضل وجود كاميرا أكثر تطوراً سوف يشعرون بخيبة أمل كبيرة.

ربما الميزة الوحيدة التي تضع الشركة كل التركيز عليها هي ميزة وجود معالج جديد “Exynos 2200” والذي يحتوي على معالج رسومي جديد من AMD. ولكن في نفس الوقت أضافة المصدر أن هناك تحسينات في كاميرا الهواتف الأساسية من السلسلة، حيث يشهد طراز جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus على وجود مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابيكسل – ليس سيئاً.

في النهاية نتوقع أن يتم إطلاق سلسلة جالكسي S22 في الربع الأول من عام 2022، وهذا يعني أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الشركة لاستبدال خططها في أي لحظة، خاصة وأنها لم تؤكد بعد أي تفاصيل خاصة بالسلسلة الجديدة.