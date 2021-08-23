غوغل تُوقف تطبيق السيارات الخاص بالهواتف الذكية

قررت شركة غوغل الأمريكية إيقاف تطبيق “أندرويد أوتو”، المخصص لنظام أوتو للسيارات، على هواتفها الذكية.

وبررت الشركة الأمريكية الأمر؛ برغبتها في إضافة وضع القيادة لمساعدها الذكية، بحيث ستكون جميع الخصائص الموجودة فيها متوفرة في المساعد الذكي ابتداءً من أندرويد 12.

وأكدّت غوغل أنّ جميع الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على مزايا النظام يستطيعون الحصول عليها من خلال مساعد غوغل الصوتي، حتى وإن لم يكن لديهم لوحات ذكية في سياراتهم، حيث سيكونون قادرين على طلب ما يريدون من خلال وضع القيادة الجديد.

يُذكر أنّ تطبيق أندرويد أوتو، كان يعمل بشكلٍ متوافقٍ مع نظام أوتو، الذي وفّرته غوغل للسيارات.

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