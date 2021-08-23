دراسةٌ جديدةٌ تُحذّر من الإفراط في تناول الغلوكوز

قال عدد من خبراء التغذية إنّ الإفراط في تناول الحلويات يؤثر سلباً على صحة الجلد، ويزيد خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المفاصل.

وبرر العلماء ذلك بأنّ زيادة الغلوكوز والهيدروكربونات تسرع شيخوخة الجسم؛ بسبب التأثير الكيميائي للكربوهيدرات البسيطة في بروتينات الجسم.

وقال العلماء إنّ الغلوكوز يتفاعل مع البروتينات ويؤدي لبدء علمية كيميائية ينجم عنها تحلل الكولاجين والإيلاستين؛ ممّا يؤدي لتدهور حالة الجلد، وفقدانه مرونته؛ ممّا يجعل التجاعيد ظاهرة في الوجه.

وأكدّ خبراء التغذية أنّ الإفراط في تناول الحلويات يؤدي لزيادة الوزن أيضًا، ويؤثر بشكل سلبي على الحميات الغذائية، ويمنع الحصول على الفائدة المرجوّة منها.

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