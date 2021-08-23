شركة OnePlus تستعد لإطلاق نسخة محسنة من هاتف OnePlus 9R بنظام أندرويد 12

بطبيعة الحال شركة OnePlus لا تخطط في نيتها إطلاق أي هواتف جديدة من هواتفها الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي، ولكن هذا لا ينطبق على بقية الدول الأخرى. فمن خلال تقرير تم رصده على موقع Android Central يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف OnePlus 9RT خلال أكتوبر القادم.

من المتوقع أن يستند الهاتف الجديد في جميع مواصفاته على الهاتف السابق OnePlus 9R، بمعنى أنه قد يحتوي بالفعل على نفس الشاشة AMOLED والتي قياسها 6.55 بوصة تعمل بمعدل تحديث عالي سرعته 120Hz، جنباً إلى جنب مع بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير، ولكن في الحقيقة لسنا متأكدين من نوع المعالج بالتحديد، خاصة وأن المصدر ذكر أنه من المحتمل أن يحتوي الهاتف على “معالج ذو سعة أعلى” مما يعني أنه من المحتمل أن يحتوي على معالج أقوى من Snapdragon المتواجد في هاتف OnePlus 9R.

وقد أضاف التقرير أن هاتف OnePlus 9RT سوف يحصل على عدد هائل من التحسينات في خصائص وقدرات كاميرا الهاتف الرئيسية. سيكون المستشعر الرئيسي من تصنيع سوني طراز IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل، مقابل مستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجابيكسل المتواجد في كاميرا OnePlus 9R.

جدير بالذكر أن هاتف OnePlus 9RT سيكون أول هاتف من الشركة يحصل على واجهة المستخدم OxygenOS 12 والمستندة في بنيتها على نظام أندرويد 12، ومن المتوقع أن تكون الواجهة شبيهة إلى حد كبير جداً مع واجهة مستخدم ColorOS الخاصة بهواتف شركة أوبو.

بناءً على ما تم ذكره في المصدر، فإن واجهة المستخدم الجديدة تحصل على عدد كبير من المزايا والتي تشتمل على النوافذ العائمة ومتجر الثيمات وإضافة ميزة الخصوصية الجديدة “Private Safe” والتي ستساعد المستخدمين على تأمين أهم البيانات الخاصة بهم في مجلد سري محمي بكلمة مرور خاصة بهم.

في الختام لا توجد لدينا أي معلومات في الوقت الحالي حول كيفية تسعير OnePlus للهاتف الجديد، ولكن بطبيعة الحال تكلفة هاتف OnePlus 9R قيمتها 538$ دولار أمريكي. لذا نتوقع أن يكون الهاتف الجديد قريب جداً في نفس النطاق السعري.