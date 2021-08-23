نجوى كرم ومعتصم النهار يظهران مجدداً بفيديو غامض

ظهر النجمان معتصم النهار ونجوى كرم، مجددًا، في فيديو قصير غامض؛ أثارا من خلاله حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت “شمس الأغنية العربية” في الفيديو، الذي بلغت مدته 10 ثوانٍ، وهي ترتدي فستانًا من اللون الأسود، في حين سمعت حركات الممثل معتصم النهار الذي قال لها: “نجوى.. فيني أسألك سؤالاً”.

ونشرت النجمة اللبنانية مقطع الفيديو على حسابها على تويتر، وطلبت من معتصم معرفة السؤال الذي كان ينوي طرحه عليها في مقطع الفيديو.

وآثر النجمان الصمت وتركا المتابعين يخمنون السؤال، حيث توقّع العديد منهم أنّ يكون هناك عملٌ جديدٌ يجمعها معًا.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية والفنان السوري اجتمعا في كليب أغنية “مغرومة 2″، الذي طرحتها النجمة اللبنانية قبل أسابيع عدّة.

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