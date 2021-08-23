وفاة الممثل ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عامًا

فقد الوسط الفني المصري الممثل ماهر لبيب، الذي توفي يوم أمس، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر الفنان الراحل، من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في “فيس بوك”، أكدّ خلاله خبر الوفاة، ودعا بالرحمة والمغفرة لماهر لبيب.

وكان الفنان الراحل قد بدأ مسيرته في عالم الفن في سبعينيات القرن الماضي، واشتهر بشخصية المحقق وكيل النيابة في فيلم “كراكون في الشارع”، بالإضافة لمشاركته في مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، أبرزها “أدهم وزينات” و”ثلاث بنات”، “حارة الطبلاوي”، “وجه القمر”، “الجذور”، “رد قلبي”، “نحن لا نزرع الشوك”، “الشارع الجديد”، و”نسر الشرق”، وغيرها من الأعمال.

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