تحديث iOS 15 – أهم المزايا الجديدة لهواة الألعاب!

تحديث iOS 15 لهواتف الايفون و iPadOS 15 لأجهزة الايباد يضم بعض المزايا الجديدة التي قد تهم هواة الألعاب. الاهتمام بخيارات وخصائص الألعاب لم تكن دوماً محل اهتمام كبير من ابل في الإصدارات المتلاحقة لنظام التشغيل، ربما لاعتقاد ابل أن تجربة الاستمتاع بالألعاب تقع على عاتق مطوري الألعاب أنفسهم، رغم ذلك فقد أضافت بعض المزايا في تحديثاتها الجديدة سوف ننوه عنها في هذا المقال.

مركز الألعاب Game Centre

يحتوي مركز الألعاب Game Centre على عدة خيارات جديدة مثل إمكانية إضافة الأصدقاء والمجموعات من أحدث سلاسل الرسائل إلى الألعاب التي تدعم Game Center، وأيضاً مشاهدة طلبات الصداقة الخاصة بالأصدقاء واللاعبين الآخرين في صندوق البريد، وكذلك ميزة استعراض الملف الشخصي الخاص بك في مركز الألعاب Game Center أثناء تشغيل الألعاب.

أيضاً مركز الألعاب حصل على ويدجت خاص به يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية ويتيح لك استعراض الألعاب التي قمت بتشغيلها مؤخراً، أو الألعاب التي قام أصدقاؤك بتشغيلها.

تسجيل فيديو الألعاب بضغطة زر!

هواتف الايفون وأجهزة الايباد تدعم أذرع التحكم اللاسلكية الخاصة بأجهزة البلايستيشن و الإكس بوكس منذ تحديث iOS 13 تقريباً، ومع تحديث iOS 15 هناك ميزة رائعة تتيح لك تسجيل آخر 15 ثانية من اللعب بغرض مشاركتها عند الضغط على زر المشاركة في ذراع التحكم للإكس بوكس Xbox Series X/S أو البلايستيشن Sony PS5 DualSense.

اللعب بدون تشتيت!

ميزة التركيز Focus هي أحد المزايا المتاحة في تحديث iOS 15 وتتيح لك اختيار أنماط تناسب الحالة الذهنية والمزاجية لك عند استخدام الجهاز وعند اختيار نمط التركيز على اللعب سوف يتوقف النظام عن إرسال الإشعارات لك مؤقتاً حتى لا يصرف انتباهك عند اللعب.