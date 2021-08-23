معتصم النهار يتحدث عن دوره في صالون زهرة

شوّق النجم السوري معتصم النهار جمهوره لدوره في مسلسل صالون زهرة، الذي بدأ عرضه على منصة شاهد.

وقال الفنان السوري إنّه سيلعب شخصية شاب يُدعى أنس يرحل من دمشق نحو بيروت بسبب الحرب، ويبدأ العمل بالتجنيد قبل أن يتورط بقصة تهريب أموال تدخله في مشاكل عديدة.

وأشار النجم السوري إلى أنّ “اللوك” الذي سيظهر فيه سيعود لثمانينيات القرن العشرين، وأكد أن حبكة العمل ستبدأ عند وصول كرسي محشو بالأموال للصالون، ودخوله الحي في رحلة استعادة الكرسي التي تطول، مما يجعل علاقته مع الجيران تصبح أقوى.

وأكد معتصم النهار أنّ شخصية أنس ستكون كوميدية، وسيستخدم فيها مجموعة كبيرة من الأمثال الشعبية، وأشار إلى أنّ نهاية العمل ستكون سعيدة.

يُذكر أنّ مسلسل صالون زهرة يشهد مشاركة مجموعة من النجوم أمثال نادين نسيب نجيم، مجدي مشموشي، معتصم النهار، رشا بلال، زينة مكي، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية