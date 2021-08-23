كريم فهمي يؤكد تعرّضه لوعكة صحية

أكد الفنان المصري كريم فهمي تعرضه لإصابة في القدم، حيث نشر على خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام صورة لقدمه، علّق عليها بالقول “الحمد لله”.

وتفاعل متابعو النجم المصري مع “الستوري” بشكل جيد، وتمنوا له الشفاء العاجل، وتساءلوا عن السبب الذي أدى لحدوث هذه الإصابة.

إصابة كريم فهمي جاءت في وقت قررت فيه دور العرض رفع فيلم ديدو الذي كتبه كريم فهمي، ولعب بطولته من شاشات السينما بسبب ضعف الإيرادات، حيث حقق الفيلم في آخر أيام عرضه 400 جنيه مصري فقط، وهذا ما دفع صالات السينما لعرض أفلام أخرى مكانه.

وفيلم ديدو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صالح، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، هدى المفتي، وغيرهم من النجوم.

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