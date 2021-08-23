طفلة روسية تغافل أمها وتضيع في الغابة

نجت الطفلة ليودا كوزينا البالغة من العمر عاماً واحداً من الموت المُحتم، بعد ضياعها في الغابة لمدة 3 أيام.

وكانت الطفلة قد غافلت والدتها أثناء لعبها بحديقة العائلة في مدينة أوبنينسك، الواقعة في مقاطعة سمولينسك الروسية، ودخلت الغابة المجاورة المظلمة والمليئة بالذئاب والحيوانات المفترسة.

وشارك حوالي 500 شخص في عملية البحث عن الفتاة، واستطاعت فرق الإنقاذ العثور عليها بعد مرور 3 أيام على اختفائها.

وعلى الفور تم نقل الطفلة الهزيلة إلى مستشفى الأطفال الموجود في منطقتها، وقال الأطباء إنّ الطفلة تعرضت لعض كبير من الحشرات، وإنّهم قدّموا لها العلاج اللازم.

من جانبها شكرت الأم جميع الأشخاص الذين شاركوا في علمية إنقاذ ابنتها، وقالت المهم بالنسبة لها بقاء ابنتها على قيد الحياة.

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