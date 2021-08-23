صقران يُباعان بسعر قياسي بمزاد في السعودية

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المقام شمال الرياض، بيع صقرين بسعر قياسي وصل إلى 37 ألف دولار أمريكي.

وأكد القائمون على المزاد الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في الرياض، أنّ الصقر جير القادم من مزرعة نورث وودز الأمريكية بيع بـ6.6 ألف دولار أمريكي، في حين بيع الصقر الثاني القادم من مزرعة جيم ويلسون فالكونز بنحو 31 ألف دولار أمريكي.

يُذكر أنّ المزاد يُعد أول مزاد يُنظمه نادي الصقور السعودي، وجمع نخبة من أفضل المزارع في 14 دولة، وسيستمر حتى 5 سبتمبر، وسيحتوي على مزارع مصاحبة لكل المزارع المشاركة.

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