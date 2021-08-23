سامسونج تستعدّ لإطلاق أحد أهم هواتف الجيل الخامس

أكدّت شركة سامسونج الكورية الجنوبية استعدادها لطرح هاتف من أهم هواتف الجيل الخامس ستطلق عليه Galaxy M32.

وينبض بداخل هذا الهاتف مُعالج Media Tek Helio بتقنية 12 نانو متر، ومعالج رسوميات Mail-G52 MC2، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض 1080×2400 بيكسل، وتردد 90 هرتز، ومعدل سطوع 411 شمعةم، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتتراوح سعتها ما بين 4،6،8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C 2.0، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3,5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستوفر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 289 يورو.

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