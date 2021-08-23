أبحاث جديدة تدل على وجود الماء على سطح المريخ

أظهرت دراسة جديدة قامت بها جامعة ولاية بنسلفانيا، أن الصخور الموجودة على الأرض يمكن أن تحمل أدلة على مكان العثور على الماء على سطح المريخ.

وبحسب الدراسة، فإن معدن الهيماتيت هو أحد أكثر المعادن الذي يمكن العثور عليه في العديد من الصخور البركانية والرسوبية، ويتواجد هذا المعدن بكثرة على سطح المريخ، وتتميز هذه الصخور بقدرتها على تخزين المياه داخلها.

ومن الملفت للنظر أن دراسة مشابهة قد تمت في القرن التاسع عشر من مجموعة علماء حول صخور الهيماتيت، وتم رفض دراستهم في ذلك الوقت، ليمر الوقت ويُثبت صحة كلامهم بعد أكثر من 150 عاماً.

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