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تسلا تستعين بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصميم روبوتها الجديد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة تسلا الأمريكية للكشف عن روبوت جديد، يُحاكي الإنسان بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ستُطلق عليه Tesla Bot.

وأكدت تسلا أن الروبوت الجديد سيتعامل بودية مع الإنسان، يتميز بعدم تخطيه لقوة وسرعة البشر.

وستعتمد تسلا في تصميم الروبوت على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحاكي تقنية Autopilot الموجودة في سياراتها، وقالت إنّه سيكون قادراً على تنفيذ المطلوب منه بدون الحاجة للتغذية المستمرة بالمعلومات.

وأشارت تسلا إلى أنّ الروبوت الجديد سيدعم تنفيذ الأوامر البسيطة كالتقاط الأشياء، وحمل الأغراض.

يُذكر أنّ تسلا أشارت في تصميمها إلى أنّ الروبوت الجديد سيكون بارتفاع 5 أقدام، ووزن 56 كيلو غراماً، وسيحتوي على شاشة في الجزء الخاص بالوجه مهمتها عرض المعلومات، وقالت إنّها ستوفره في الأسواق العالمية خلال العام 2022.

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قناة 218 الليبية

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