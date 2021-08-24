شركة Fitibit تُطلق الإصدار الخامس من سوارة Fitbit Charge

أزاحت شركة Fitibit الستار عن الإصدار الخامس من سوارة Fitibit Charge، والذي جلب مجموعة من الميزات عن الإصدار السابق Fitibit Charge4.

وقالت Fitibit إنّ نسخة Fitibit Charge5 ستأتي بتصميم منحني للشاشة، التي ستكون مُلونة عوضاً عن أحادية اللون التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة.

وزودت Fitibit السوارة بمستشعر لرصد نبضات القلب، وآخر لرصد نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة لاحتوائها على نظام لتحديد المواقع، وEAD لقياس مستوى الإجهاد لدى المستخدم.

وأكدت Fitibit قدرة السوارة الجديدة على تنبيه المستخدم، في حال عدم انتظام ضربات قلبه.

وأوضحت Fitibit أنّها ستُزود السوارة الجديدة بخدمة اشتراك شهري، لمنح المستخدم مقترحات للتمارين الرياضية.

يُذكر أنّ التسريبات أكدت طرح Fitibit للسوارة الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر 179 دولارا أمريكيا.

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