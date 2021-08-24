هواتف ايفون 13 – هذه المواصفات والمزايا لن تكون موجودة!

عند الحديث عن هواتف ايفون 13 القادمة عادةً ما تتناول التسريبات والتقارير والشائعات المواصفات والمزايا المتوقعة، لكن ماذا عن تلك التي لن تكون موجودة في سلسلة ايفون 13؟!

أبرز المواصفات والمزايا الغائبة عن ايفون 13

مستشعر البصمات تحت الشاشة

في هواتف ايفون 13 سوف تعتمد ابل على نفس التصميم الخاص بهواتف ايفون 12 بما في ذلك النتوء العلوي للشاشة “النوتش” الذي يتضمن خاصية التعرف على الوجه Face ID كالأسلوب المعتمد للتحقق من هوية الشخص المستخدم للهاتف.



مستشعر البصمات تحت الشاشة Under-display Touch ID رغم كثرة الحديث حوله لن يكون موجوداً في هواتف ايفون 13 بأي شكل، لأن هذا يعني التخلي عن النوتش وتقنية التعرف على الوجه وهو ما لا تنوي ابل الإقدام عليه هذا العام.

الكاميرا تحت الشاشة

للأسباب السابق ذكرها ولأن تقنية إخفاء الكاميرا تحت الشاشة لازالت في مهدها، فإننا لن نرى تقنية الكاميرا المدفونة تحت الشاشة في إصدارات ايفون 13 هذا العام.



في نهاية المطاف، سوف نرى الايفون مع شاشة كاملة بدون نوتش وهذا لن يحدث إلا بإزالة النوتش ووإخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة والاعتماد على مستشعر بصمات في الشاشة أو جانب الهاتف لكن يظل ذلك ضمن الخطط المستقبلية.

كاميرا التكبير Periscope

كاميرا التكبير أو كاميرا البيريسكوب Periscope هي الأخرى لن تكون موجودة في سلسلة ايفون 13. تلك الكاميرا لها القدرة على عمل التكبير البصري حتى 5 – 10 مرات بدون تشويش.



ابل سوف تعتمد على وجود كاميرا ثنائية وثلاثية في هواتف ايفون 13 / 13 برو كما هو في سلسلة ايفون 12 / 12 برو ليس من بينها كاميرا البيريسكوب.

معدل تحديث الشاشة الأعلى؟

أما معدل تحديث الشاشة Refresh Rate فالتقارير تشير أن ابل سوف تضمن تقنية ProMotion في هواتف ايفون 13 برو/ برو ماكس والتي تدعم معدل تحديث الشاشة حتى 120 هيرتز، في حين ستظل هواتف ايفون 13 / 13 ميني كما هي بمعدل تحديث للشاشة 60 هيرتز.

المواصفات والمزايا السابقة بالفعل موجودة في هواتف منافسة، لكنها ستكون غائبة عن سلسلة ايفون 13 وربما نبدأ في رؤيتها العام المقبل مع هواتف ايفون 14. هواتف ايفون 13 سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال شهر سبتمبر المقبل.

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