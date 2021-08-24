سوني تعلن عن هاتف جديد Sony Xperia 10 III Lite وسيتم إطلاقه في اليابان فقط

أعلنت شركة سوني عن إصدار جديد من هاتفها الرئيسي Xperia 10 III والذي سيتم إطلاقه في السوق الياباني فقط يوم 27 أغسطس القادم باسم Xperia 10 III Lite.

نقلاً عن بعض المصادر الأجنبية فإن الهاتف القادم سيحمل اسم Xperia 10 III Lite وسيكون متوفر للبيع في جميع شركات ومتاجر MVNO في موطن الشركة “اليابان” بدءاً من يوم 27 بالشهر الجاري.

هناك اختلافات طفيفة جداً بين الهاتف الأساسي وهاتف Xperia 10 III Lite والتي تتمثل في احتواء الهاتف الجديد على ذاكرة تخزين 64 جيجابايت قابلة للزيادة مقارنة بسعة تخزين 128 جيجابايت المتواجدة في هاتف Xperia 10 III.

بالإضافة إلى ذلك طراز Lite الجديد لن يدعم تشغيل راديو FM، وسيتم بيعه على هيئة هاتف ذكي بشريحة SIM واحدة، على الرغم من احتواؤه على منفذ لشريحة eSIM لإضافة خط اتصال ثانِ.

بقية المواصفات الأخرى متشابهة إلى حد كبير بين الطراز الجديد Lite والإصدار الأساسي منه. حيث يحتوي كلاهما على شاشة OLED قياسها 6 بوصة بدقة عرض +FHD ودعم HDR مع شاشة حماية إصدار Corning Gorilla Glass 6. أيضاً لا يوجد إلا إصدار واحد من الهاتف من حيث ذاكرة الوصول العشوائي والتي تبلغ سعتها 6 جيجابايت فقط. ولكن كلاهما يتمتعان بتصنيف عالي في الحماية لمقاومة الغبار والماء IP65/IP68.

يحتوي كل من Xperia 10 III و Xperia 10 III Lite على نفس شريحة المعالجة من كوالكم طراز سناب دراجون Snapdragon 690، جنباً إلى جنب مع بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

جدير بالذكر أن الطراز الجديد Lite يحتوي على نفس مصفوفة الكاميرا المتواجدة في هاتف Xperia 10 III حيث يأتي المستشعر الأساسي بدقة 12 ميجابيكسل، بجانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل.

أما بالنسبة لكاميرا الصور الشخصية الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل. بخلاف ذلك يحتوي كلاهما على ماسح لبصمة الإصبع في جانب الهاتف.

في النهاية سيتوفر الطراز الجديد بعدة ألوان مختلفة والتي تشتمل على الأسود والأبيض والأزرق والوردي. أخيراً سيتم بيع الهاتف بقيمة 46800 ين ياباني، أي ما يعادل 425$ دولار أمريكي. ولكن حتى الآن لسنا متأكدين مما إذا كانت شركة سوني تنوي بيع الطراز الجديد في بقية دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.