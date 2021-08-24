مهرجان منطاد الهواء يحقق رقمًا عالميًا بـ 524 عملية إطلاق متزامنة

أعلن منظمو مهرجان منطاد الهواء الساخن في نيو مكسيكو أنهم حصلوا على رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لإطلاقهم 524 منطادًا في الوقت نفسه.

قال منظمو مهرجان البوكيرك الدولي للمناطيد إنهم سجلوا في الأصل الرقم القياسي لأكبر صعود لمنطاد الهواء في عام 2010 ، عندما تم إطلاق 329 منطادًا في وقت واحد.

حطم المهرجان الرقم القياسي الخاص به في العام التالي بـ 345 منطادًا، لكن الرقم القياسي تم تسجيله بعد ذلك بواسطة حدث فرنسي تضمن أكثر من 400 منطاد.

قال بول سميث ، المدير التنفيذي لـمهرجان منطاد الهواء، إن المنظمين قرروا التوقف عن متابعة الرقم القياسي بعد الحدث في فرنسا، لكن المنظمين أدركوا بعد 2019 وجود 524 منطادًا ربما كسرت الرقم القياسي عن غير قصد.

وأشار توم غاريتي، المتحدث باسم المهرجان، إلى إنه تواصل مع موسوعة جينيس أواخر العام الماضي لمعرفة ما إذا كانت الوثائق من حدث 2019 ستكون كافية للمطالبة بالرقم القياسي، وقد تلقى المنظمون الآن كلمة من منظمة حفظ الأرقام القياسية بأن طلبهم. تمت الموافقة عليه.

من المقرر أن يبدأ مهرجان ألبوكيرك الدولي للمناطيد 2021 في 2 أكتوبر.

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