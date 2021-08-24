عميل بمطعم في فلوريدا يترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار

شكر أحد العملاء في أحد مطاعم فلوريدا الموظفين على “الظهور والعمل الجاد” من خلال ترك إكرامية بقيمة 10,000 دولار.

قال مطعم Wahoo Seafood Grill في غاينيسفيل في منشور على انستغرام إن أحد العملاء حديثًا طلب التحدث مع جميع موظفي المطعم خلال زيارته الأخيرة.

وتجمع العمال في صالة الطعام حيث شكرهم الرجل على الحضور والعمل الجاد.

ثم أعلن الرجل أنه سوف يدفع لكل من العمال العشرة ألف دولار.

كتب المالك شون شيبرد في المنشور: “أنا لست شخصًا عاطفيًا في العادة، لكن هذا فعلاً جعلني أشعر بالذهول، لقد أذهلنا كرمه جميعًا”.

وأضاف: “العام ونصف الماضي لم يكن سهلاً في هذه الصناعة، نحن نتألم، ونحن منهكون، لكن هذا العمل اللطيف المذهل أعاد إيماننا بالإنسانية”.

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