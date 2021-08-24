شركة جوجل تتوقف عن تصنيع كل من Pixel 4a و Pixel 5

بمجرد إعلان شركة جوجل الأسبوع الماضي عن هواتف الجيل القادم Pixel 6 و Pixel 6 Pro وإطلاق هاتف Pixel 5a، لاحظ عدداً كبيراً من المستخدمين أنه تم إزالة عدد من هواتف الشركة السابقة من على متجر جوجل وتجار التجزئة الأخرين بما فيها كل من Pixel 4a 5G و Pixel 5.

تجدر الإشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة بأن شركة جوجل توقفت بالفعل عن تصنيع كلاهما، ولكنها خرجت بالفعل بشكل رسمي لتعلن عن توقف تصنيع الهاتفين بعدما تحدث شخص ما بالنيابة عن شركة جوجل إلى موقع Digital Trends وأكد له أن كل من هاتفي Pixel 4a 5G و Pixel 5 متاحين للشراء فقط حتى نفاذ الكمية.

الأمر ليس غريباً على الإطلاق، خاصة وأن هاتف Pixel 4a 5G متشابه إلى حد كبير جداً مع هاتف Pixel 5a ولكن حتى وإن وجدت أي اختلافات جوهرية بين كلاهما، فبالتأكيد هي ستكون لصالح الهاتف الجديد Pixel 5a.

هاتف Pixel 5a الجديد يحتوي على بطارية أكبر حجماً وأداء أفضل قليلاً حتى وإن كان نفس المعالج المستخدم قريب جداً في البنية الأساسية. ولكن هناك تصنيف IP عالي لمقاومة الماء والغبار وفي نفس الوقت يتم بيع الهاتف بسعر أرخص من خليفته السابق.

أما إذا حاولنا مقارنته بهاتف Pixel 5 فسنجد التشابه ظاهر بكل وضوح في نوع المعالج المستخدم وتطابق في مصفوفات الكاميرا وبنية الهاتف مماثلة بالضبط دون اختلاف. الاختلاف الوحيد الذي يكاد يكون واضحاً للعين هو البطارية الأكبر في السعة ومقبس سماعة الرأس الذي كان ينتظره كل عشاق هواتف جوجل بيكسل.

ولكن ما يستحق ذكره لصالح هاتف Pixel 5 أنه كان ولا يزال يأتي مُرفق بشاحن لاسلكي في العلبة وشاشة عرض بمعدل تحديث سرعته 90Hz.

ولكن في النهاية قد تكون المشكلة الوحيدة التي تواجه الرائد القادم هي مشكلة التوفر. من خلال العديد من المصادر يبدو أن جوجل ستتوقف عن توفير كل من Pixel 4a و Pixel 5 في جميع الأسواق التي أُتيحت فيها، وحتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق هاتف Pixel 5a سوى في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فقط. على كل حال الجميع الآن ينظر لسلسلة هواتف Pixel 6 وليس غيرها.