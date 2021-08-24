كيفية فتح قفل شريحة الاتصال في الايفون المقفل وتشغيل أي شبكة عليه؟

أحياناً يكون هاتف الايفون مقفلاً على شبكة اتصالات بعينها ولا يمكن استخدام وتشغيل أي شريحة لشركة أخرى اتصالات أخرى سواء داخل الدولة التي اشتريت فيها الايفون أو خارجها. في هذا المقال سوف نستعرض معاً كيفية فك قفل شريحة الاتصال على الايفون وبالتالي تشغيل أي شريحة أو شبكة تريد حتى وإن كان الايفون مقفلاً.

في هذا المقال سوف نحل هذا الإشكال وتلك المشكلة باستخدام برنامج iToolab SIMUnlocker المتخصص في فك قفل شريحة الايفون “السيم كارد SIM Card” وغيرها من المشاكل المتعلقة بتفعيل وتشغيل شريحة الاتصال على هواتف الايفون.

أبرز مشاكل الـ SIM Card أو شريحة الاتصال التي يستطيع برنامج iToolab SIMUnlocker التعامل معها:

مشكلة “بطاقة SIM غير مدعومة” أو “SIM Not Supported” وعدم القدرة على تفعيلها.

مشكلة “بطاقة SIM غير صالحة” أو “SIM Not Valid” عدم استعمال شريحة اتصال جديدة.

عدم القدرة على تشغيل شريحة الاتصال عند السفر خارج البلاد.

بعد حل المشاكل السابقة سوف يتحرر هاتف الايفون المقفل الخاص بك من القيود التي تفرضها شركة الاتصالات عليك مع إمكانية استخدام أي شريحة اتصال SIM Card و تغيير شبكة الاتصال في الايفون، وكذلك إمكانية تشغيل أي شريحة إن كنت مسافراً خارج البلاد.

كيفية فك قفل شريحة الاتصال SIM على الايفون؟

باستخدام برنامج iToolab SIMUnlocker يمكنك إلغاء قفل شريحة الاتصال في الايفون في ثلاثة خطوات كالآتي:

قم بتوصيل الايفون الذي تود فك قفل شريحة الاتصال به بالحاسوب.

سيقوم البرنامج تلقائياً بكسر حماية الايفون وتنزيل أداة الجيلبريك. (شرح عمل الجيلبريك على ويندوز / ماك)

بعدها قم بالضغط على فك القفل Unlock لإزالة قفل شريحة الاتصال على الايفون.

بعد الانتهاء من العملية بنجاح، تستطيع تشغيل الايفون على أي شبكة واستخدام أي شريحة SIM، كما لن يتم قفل الجهاز مجدداً حتى وإن قمت بإعادة تشغيله. جدير بالذكر أن البرنامج يدعم أنظمة التشغيل بداية من iOS 12 حتى آخر إصدار متاح حالياً، كما يدعم هواتف الايفون التالية:

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 6S, 6S Plus, SE

iPhone 6, 6 Plus

iPhone 5S

تحميل وشراء برنامج iToolab SIMUnlocker مع كوبون خصم PLAB30S

يمكنك تحميل برنامج iToolab SIMUnlocker الأداة المثالية لفك قفل شريحة SIM مجاناً للتجربة، لكن لاستخدام البرنامج بشكل كامل يتوجب عليك شراء ترخيص البرنامج بسعر يبدأ من 19.95 دولار أمريكي لفترة محدودة، كما يمكنك الحصول على تخفيض إضافي حصري لزوار أخبار التطبيقات باستخدام كوبون الخصم PLAB30S

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