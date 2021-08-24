سامسونغ تستثمر 206 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

قالت شركة سامسونغ إلكترونيك إن مجموعتها ستستثمر 240 تريليون وون (206 مليارات دولار) في السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع حضورها في المستحضرات الصيدلانية الحيوية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات، في حقبة ما بعد الجائحة.

وأوضح اليوم الثلاثاء أن الاستثمار حتى عام 2023 سيُساعد في تعزيز المكانة العالمية للمجموعة في الصناعات الرئيسة مثل صناعة الرقائق، مع السماح لها بالبحث عن فرص النمو في مجالات جديدة مثل الروبوتات والجيل القادم من الاتصالات.

وأضافت الشركة التي تعتبر الأكبر في مجال تصنيع شرائح الذاكرة في العالم، أن المجموعة تخطط لترسيخ التكنولوجيا والريادة في السوق من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

ولم تذكر الشركة ما إذا كان الرقم الاستثماري الأخير يشمل 17 مليار دولار يُقال إنها كانت تنفقها على مصنع أمريكي جديد للرقائق.

تعد الخطة أكبر بنسبة 30٪ من استراتيجية سامسونغ السابقة لمدة ثلاث سنوات والتي تم طرحها في عام 2018.

وقررت المجموعة زيادة الاستثمار للاحتفاظ بالريادة التكنولوجية، خاصة أثناء “حالات الطوارئ” في الداخل والخارج.

وقالت سامسونغ للإلكترونيات في بيان: “صناعة الرقائق هي صمام الأمان للاقتصاد الكوري، استثمارنا القوي يقوم على استراتيجية بقاء؛ بمعنى أنه بمجرد أن نفقد قدرتنا التنافسية، يكاد يكون من المستحيل العودة”.

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