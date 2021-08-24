من المتوقع أن شركة شاومي تتجهز للإعلان عن سلسلة هواتف الفئة العليا الجديدة هذا العام Mi 11T والتي سيتم إطلاقها بأسعار شبه “معقولة” نسبياً لمستخدمي هذه الفئة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية رأينا عدداً من التسريبات التي تكشف عن تفاصيل مواصفات الهاتف الأساسي Mi 11T، ولكن اليوم حصلنا على تسريب هائل يكشف عن جميع مواصفات أعلى هواتف السلسلة Mi 11T Pro.

بناءً على ما تم نشره على قناة يوتيوب The Pixel فإن هاتف Xiaomi Mi 11T Pro سوف يحتوي على معالج قوي من كوالكم – يٌقال أنه قد يكون طراز سناب دراجون 888 – Snapdragon 888، جنباً إلى جنب مع بطارية ضخمة سعتها 5000 ميللي أمبير وتوفير الدعم لتقنية الشحن فائق السرعة بقوة 120 واط.

بالنسبة لشاشة الهاتف، فلسنا متأكدين حتى هذه اللحظة من قياس الشاشة أو دقة العرض، ولكن كشف التسريب على كونها تحتوي على لوحة عرض OLED والتي تعمل بمعدل تحديث 120Hz. هذه المواصفات تعني أن هناك اختلافات ملحوظة بين الرائد الجديد وهاتف Mi 10T Pro الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي كان يحتوي على شاشة 144Hz ولكن مع دعم شحن أقل كثيرا في السرعة بقوة 33 واط فقط.

بالنسبة لسعر الهاتف فمن المتوقع أن يتم بيع هاتف Mi 11T Pro بقيمة تتراوح بين 570$ دولار أمريكي وحتى 657$ دولار أمريكي. جدير بالذكر أن هاتف Mi 10T Pro لم يصل قط إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى، ولكنه وصل إلى أوروبا بتكلفة وصلت قيمتها حتى 544$ دولار أمريكي.

بالنظر إلى التحسينات وعدد الترقيات التي حصل عليها الرائد الجديد، فيبدو أن السعر معقول إلى حد كبير. في رأينا الشخصي هاتف شاومي Mi 11T Pro قد يكون ضمن أرخص الهواتف الذكية التي تحتوي على شريحة معالجة قوية مثل Snapdragon 888، تماماً مثل هاتف Realme GT.

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هناك شائعات تشير إلى الهاتف الأساسي في السلسلة Mi 11T سوف يحتوي على شريحة معالجة من MediaTek لكي يتم بيعه بسعر أرخص قليلاً من Mi 11T Pro، وسوف يحتوي أيضاً على لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz ومصفوفة كاميرا ثلاثية حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجابيكسل.

للأسف ليس لدينا معلومات مؤكدة حول موعد الإطلاق الرسمي، ولكن بالنظر إلى عدد التسريبات التي بدأت في الانتشار على جميع مصادر الأخبار فيبدو أننا اقتربنا جداً من موعد الإعلان عنها.