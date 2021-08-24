شوب كاش – أهم تطبيق كاش باك وخصومات من أمازون ونون وغيرها في السعودية والامارات

التسوق عبر الإنترنت قد يكون الخيار المفضل للكثير من المستخدمين الآن خاصةً مع الأسعار التنافسية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية مقارنة بالمتاجر التقليدية، ويمكنك مع تطبيق ShopCash الحصول على كوبونات خصم حصرية وكاش باك عند القيام بعمليات التسوق عبر الإنترنت سواء عبر أمازون أو نون أو نمشي وغيرها من المتاجر المعروفة.

تطبيق ShopCash – عروض و كوبونات خصم حصرية!

تطبيق ShopCash هو ببساطة موجهة لأولئك الذين يقومون بالتسوق وشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت حيث سيوفر عليهم الكثير من الأموال مع العروض والكوبونات الحصرية التي يوفرها لمستخدميه فضلاً عن إمكانية استرجاع جزء من الأموال التي تدفعها عند إتمام عملية الشراء وبهذا سوف تحصل على “أفضل قيمة مقابل سعر” عند التسوق عبر الإنترنت.

التطبيق من تطوير شركة ويجو صاحبة تطبيق السفر وحجز الفنادق والطيران الشهير الذي يحمل نفس الاسم، ولذا سوف تجد الكثير من العروض الحقيقية والكوبونات المضمونة 100% بالإضافة إلى ضمان استعادة جزء من أموالك “كاش باك” عند إتمام عملية التسوق.

العروض و كوبونات الخصم

داخل تطبيق ShopCash سوف تجد الكثير من كوبونات الخصم والعروض في مختلف الفئات من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات العناية الشخصية والأدوات الرياضية إلى مواد البقالة وحتى اشتراكات وعضويات خدمات الإنترنت المختلفة.

الاسترداد النقدي أو “الكاش باك”

بعد إنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى موقع ShopCash أو تطبيق الموبايل، يمكنك اختيار المتجر الذي تود الشراء منه، وسيقوم ShopCash بتتبع عملية الشراء وإرجاع نسبة مما قمت بدفعه إلى المحفظة الخاصة بك داخل ShopCash. لاحقاً، يمكنك استخدام الأموال المستردة في عمليات شراء أخرى، أو القيام بتحويل المبلغ إلى حسابك المصرفي!

يجب التنويه إلى أن ShopCash يقوم بتحديث رصيد الكاش باك في محفظتك خلال 3 أيام من عملية الشراء، وتختلف نسبة الاسترداد بحسب كل متجر.

المتاجر المدعومة

هناك العديد من المتاجر المدعومة من تطبيق ShopCash داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مثل أمازون و نون وشرف دي جي ونايكي و H&M و باث آند بودي وغيرها من المتاجر. يتم تحديث العروض والمتاجر وكوبونات الخصم بصورة يومية داخل التطبيق والموقع.

تحميل تطبيق ShopCash

يمكن للمستخدمين داخل دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحميل تطبيق ShopCash مجاناً والاستمتاع بكل ما يتيحه من عروض وخصومات وكاش باك لأفضل تجربة تسوق عبر الإنترنت!

السعر : مجاني