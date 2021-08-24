روبوت الخنفساء لمهندس بجامعة واشنطن يدخل “غينيس”

حصل روبوت على شكل خنفساء من تصميم وتصنيع مهندس بجامعة ولاية واشنطن، يزن تقريبًا مثل ثلاث حبات من الأرز ، على رقم قياسي في موسوعة غينيس كأخف روبوت زاحف.

قام نستور أو.بيريز-أرانسيبيا، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد، بإنشاء روبوت يعمل بالإيثانول، يشبه الخنفساء يستخدم تدفق الهواء والهواء المضغوط للحركة بدلاً من الإلكترونيات.

تم اعتماد روبوت أرانسيبيا، الذي ظهر على غلاف مجلة Science Robotics، من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أخف روبوت زاحف ، حيث يزن 88 ملليجرام – أو .003 أوقية – مثل حوالي ثلاث حبات من الأرز.

يمكن للروبوت ، الذي يقارب حجم الخنفساء الحقيقية، تسلق المنحدرات والتنقل بين أنواع مختلفة من الأسطح ونقل أشياء يصل وزنها إلى 2,6 مرة من وزنه.

قال أرانسيبيا إن هدفه هو استخدام الروبوتات لحل المشكلات الهندسية عن طريق محاكاة قدرات الكائنات الطبيعية.

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