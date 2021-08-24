رحيل “تشارلي واتس” عازف طبول فرقة روليغ ستونز عن 80 عاما

توفي في لندن عازف الطبول بفرقة “روليغ ستونز، ذائعة الصيت “تشارلي واتس” عن عمر ناهز الـ80 عاما ، حيث قال المتحدث باسمه إنه توفي بسلام في مستشفى بلندن في وقت سابق من نهار الثلاثاء وهو محاط بأفراد أسرته .

ولد واتس في لندن عام 1941 وعزف الدرمز في أغنيات ألبومات رولينغ ستونز البالغ عددها 30 ألبوما وفي كل الجولات الغنائية وظل في مهنته حتى انسحب من جولة كان سيبدأها الفريق في سبتمبر بعد أن خضع إلى عملية طارئة .

وحطم واتس وزملاؤه في الفريق الأسطوري “ميك جاغر” و”كيث ريتشاردس” و”برايان جونز” و”بيل وايمان” الأرقام القياسية بجولات عالمية حققت ملايين الجنيهات ولا تزال مستمرة .

يذكر أن نجم فريق رولينغ ستونز سطع على الساحة العالمية بأغنيات خالدة مثل “أي كانت غيت نو ساتيسفاكشن” و” غيت أوف ماي كلاود” و” بينت إيت بلاك” وألبوم “آفتر ماث” .

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