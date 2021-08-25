هواوي تسجل براءة اختراع جديدة لشاشة عرض منحنية تضيف فائدة عملية

أصبحت شاشات العرض المنحنية ميزة أساسية في جميع هواتف شركة هواوي الرائدة، ولكن دعونا نعترف بكونها ميزة جمالية أكثر من كونها ميزة عملية، وهواوي على علم بهذا الأمر. واليوم تشير براءة اختراع جديدة إلى أن هواتف هواوي المستقبلية سوف تتخذ تصميم منحني إلى أقصى الحدود من أجل تحقيق فائدة عملية.

حيث تم رصد براءة الاختراع الجديدة عن طريق موقع LetsGoDigital، والتي هي عبارة عن شاشة عرض تتسع لجميع حواف الهاتف الجانبية. ويبدو أن أجزاء الشاشة الجانبية على كل من حافتي الهاتف تدعم عناصر التحكم باللمس، لكي تحل محل أزرار الصوت والطاقة التقليدية، وهذا يعني أن حواف الشاشة ستكون حساسة لمستويات الضغط المختلفة.

جدير بالذكر أن شركة هواوي أضافت بالفعل أزرار افتراضية إلى هاتف Mate 30 Pro ولكن نظام عملها كان معقد وغير ضروري، وهو ما دفعها للعودة إلى الأزرار المادية مرة أخرى.

ولكن براءة الاختراع الجديدة قد تعني العديد من المزايا التي يمكن أن تعود بفائدة كبيرة على المستخدم، في حين أن الأزرار المادية تقتصر وظائفها على مجموعة محددة من المهام، إلا أن الأزرار الافتراضية سوف تفتح آفاق جديدة من نوع الوظائف وإدارة المهام التي يمكن أن يتم تنفيذها بناءً على التطبيقات أو الأنشطة والمواقف المختلفة. في نفس الوقت هي لا تزال تتمتع بعنصر الجمالية من حيث النظر إلى الهاتف من الجانب.

ولكن دعونا ألا ننسى السلبيات أيضاً، لأن هذه الأزرار قد تتسبب في تنشيط وتنفيذ مجموعة مختلفة من المهام عن طريق الخطأ. على كل حال هو تحدي عصيب أمام هواوي وعليها اجتيازه بطريقة ما.

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بالطبع هواوي هي ليست أولى الشركات التي تقدم تصميم بهذا الشكل، حيث تمكنت شاومي مؤخراً من إطلاق هاتف رباعي المنحنى Mi Mix Alpha، وفي عام 2019 تمكنت شركة أوبو من تقديم مفهوم شلال الشاشة لأول مرة.

في النهاية لسنا متأكدين مما إذا كنت هواوي تخطط لتنفيذ مشروع هاتف جديد بهذه التقنية من أجل البيع للمستهلك أم لا، في سياق هذا الحديث دعونا نتذكر أنه تم تسجيل براءة الاختراع الجديدة تلك في عام 2019، أي أن الشركة تعمل بالفعل على هذه الشاشات الجديدة منذ أكثر من عامين.