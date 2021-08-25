أسرع الهواتف من حيث الشحن في عام 2021 – تعد البطارية وزمن التشغيل عنصراً أساسياً عند شراء هاتف ذكي جديد، فأنت لا تريد شراء هاتف جديد في عام 2021 وتتفاجأ بانقضاء سعة الشحن أثناء عملك اليومي وأنت خارج المنزل، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الذي دفع بنا لكتابة مقالة سابقة بعنوان أبرز 10 هواتف تتمتع بأطول عمر للبطارية في عام 2021. ولكن هناك عامل أخر يكاد يكون أكثر أهمية رغم أننا لا نلتفت إليه كثيراً، ألا وهو سرعة الشحن.

بدون شك سرعة الشحن تتوقف في الغالب على حجم وسعة البطارية. فعلى سبيل المثال هاتف ببطارية سعتها 5000 أو 6000 ميللي أمبير سوف تستغرق فترة زمنية أطول من بطارية سعتها 4000 أو 3000 ميللي أمبير. ولكن هذا ليس هو كل شيء. فحتى هناك بعض الشواحن التي هي أسرع من غيرها، فمن الممكن أن تقوم بشراء شاحن أسرع وتتمكن من شحن هاتفك في فترة زمنية أسرع من الفترة المُقدرة من خلال الشاحن الأصلي المُرفق مع الهاتف.

على كل حال، وحتى لا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك، إذا كنت تهتم بعامل سرعة الشحن فأنت جئت إلى المكان المناسب. لقد جمعنا لكم من خلال هذه المقالة أسرع الهواتف الذكية من حيث الشحن في عام 2021.

1- Apple iPhone 12

من خلال المراجعات لقد تبين أن هاتف آبل iPhone 12 قادر على اكتمال بطارية بنسبة 57% في مدة زمنية مقدارها 30 دقيقة. وهذا كان من خلال الاعتماد على شاحن آبل الأصلي السريع بقوة 20 واط والذي يتم بيعه بقيمة 19$. ولكن تذكر إذا كنت تخطط لشراء هاتف آيفون 12 فأنت بكل تأكيد ستحتاج لشراء شاحن منفصل لأن شركة آبل توقفت عن تزويد هواتفها بشاحن مُرفق في العلبة.

2- Apple iPhone 12 Pro

هاتف iPhone 12 Pro اكتملت بطاريته بنسبة 50% في مدة زمنية مقدارها 30 دقيقة، ومع ذلك عندما تم الاعتماد على شاحن آبل بقوة 20 واط فاستطاع أن يصل إلى نسبة 55% في نفس المدة الزمنية. هي فترة زمنية ليست سيئة، ولكن في نفس الوقت دعونا نتذكر أن هواتف آيفون تتمتع ببطارية متواضعة للغاية والتي تبلغ سعتها 2815 ميللي أمبير فقط.

3- Apple iPhone 12 mini

هاتف iPhone 12 Mini يحتوي على بطارية سعتها 2227 ميللي أمبير، وهذه البطارية المتواضعة يمكن شحنها بنسبة 60% خلال نصف ساعة فقط. هذا الأمر طبيعي جداً نظراً لصغر سعة البطارية. ولكن باختصار شديد إذا كنت تخطط لامتلاك هاتف آيفون بشاشة صغيرة تناسب يدك الصغيرة وتتمنى أن تكون قادراً على شحنه في فترات زمنية قياسية، فبكل تأكيد iPhone 12 Mini لن يخيب ظنك فيه.

4- Apple iPhone 12 Pro Max

هاتف iPhone 12 Pro Max يحتوي على أكبر بطارية من حيث السعة في عائلة iPhone 12، والتي تبلغ سعتها 3678 ميللي أمبير. ومع ذلك يمكنك شحن هذه البطارية حتى اكتمالها بنسبة 47% خلال 30 دقيقة فقط. بالطبع هي فترة زمنية قياسية وتكاد تكون أكثر من رائعة بالنسبة لهاتف يحتوي على أكبر بطارية من حيث السعة في جميع هواتف الآيفون.

5- Apple iPhone SE

لحسن الحظ أنه يتم بيع هاتف iPhone SE بشاحن مُرفق في العلبة، ولكن الشيء الوحيد الذي لن ترضى عنه هو أن هذا الشاحن بقوة 5 واط فقط، مما يعني أنك ستحتاج إلى شاحن أسرع. فمن خلال المراجعات يتضح أنه يمكن شحن بطارية هاتف iPhone SE بشاحن 18 واط وسوف تحصل على نفس الفترات الزمنية التي وصلت إليها هواتف iPhone 12. ولكن إذا اضطررت على الاكتفاء بالشاحن 5 واط، فللأسف لن تتمكن من شحن البطارية إلا بنسبة 29% فقط في نصف ساعة.

6- Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5 هاتف “وحش” وأعني بكلمة وحش هنا “مفترس” فهو يتمتع ببطارية 6000 ميللي أمبير لا يمكن مجابهتها ويحتوي على شاحن فائق السرعة بقوة 65 واط مُرفق في العلبة ويمكن شحن بطاريته بنسبة 70% في فترة زمنيه مقدارها 30 دقيقة فقط. باختصار شديد هذا المفترس قادم لهواة الألعاب والمستخدمين المتشددين والمتحمسين وعشاق التكنولوجيا. بكل تأكيد مستحيل أن تندم على شرائك له، فقط عليك أن تتحمل سعره.

7- Google Pixel 4a

يحتوي هاتف جوجل Pixel 4a على شاحن مُرفق في العلبة بقوة 18 واط، وهو شيء رائع جداً، ومن خلال المراجعات يمكنك شحن 50% من سعة البطارية في نصف ساعة فقط. نعم سعة البطارية هي 3140 ميللي أمبير فقط، وبالرغم من ذلك سرعة الشحن تجعلنا نتغاضى عن سعة البطارية لأننا سنكون قادرين على شحن بطاريته بنسبة 100% في ساعة واحدة على أقصى تقدير. فقط تذكر أن شركة جوجل توقفت عن تصنيع Pixel 4a بمجرد إطلاق Pixel 5a، فلو كنت تريده يبغي أن تسارع بالحصول عليه قبل نفاذه من المخزون.

8- Google Pixel 4a 5G

هاتف جوجل بيكسل Pixel 4a 5G يحتوي على سعة بطارية أكبر مقارنة بالطراز العادي 4G، ومن خلال الشاحن المُرفق في العلبة بقوة 18 واط استطاع أن يشحن البطارية بنسبة 46% في نصف ساعة.

9- OnePlus 9

تخيل أن تمتلك بين يديك شاحن WarpCharge 65T من شركة OnePlus، فما الذي ستحتاجه بعد ذلك؟ من خلال إرشادات الشركة فيمكنك شحن بطارية هاتف OnePlus 9 والتي تبلغ سعتها 4500 ميللي أمبير بنسبة 100% في مدة زمنية مقدارها 29 دقيقة فقط. بطارية ضخمة وشحن فائق السرعة، مما يعني أنه الهاتف المثالي. من خلال المراجعات تم شحن البطارية بنسبة 98% خلال نصف ساعة فقط، وهذا يعني أن شركة OnePlus لم تكذب إطلاقاً.

10- OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro هو الأخر يأتي بشاحن WarpCharge 65T مُرفق في العلبة – نفتقد هذه الميزة مع الهواتف الرائدة الحديثة في عام 2021 – ومن خلال المراجعات هذا الشاحن كان قادراً على شحن بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير خلال 30 دقيقة. هاتف رائع وخاصة أنه يدعم الشحن اللاسلكي أيضاً بقوة 50 واط، ومن خلال تصريحات الشركة يمكنك شحن بطارية هاتف OnePlus 9 Pro لاسلكياً بنسبة 100% خلال 43 دقيقة.

11- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

للأسف هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا لا يدعم الشحن بنفس سرعة نوت 10 بلس الذي كان يعمل بسرعة 45 واط. ولكن اكتفت شركة سامسونج بدعم الهاتف الجديد بسرعة شحن 25 واط فقط، وهي لا تزال نفس السرعة الحالية لجميع هواتف S الرائد في 2021. على كل حال يمكنك شحن هاتف Galaxy Note 20 Ultra بنسبة 56% خلال 30 دقيقة، وهي فترة زمنية قياسية بالنظر إلى بطارية ضخمة سعتها 4500 ميللي أمبير.

12- Samsung Galaxy S21 Ultra

حتى بعد تقليل معدلات سرعة الشحن المدعومة من 45 واط إلى 25 واط لا يزال هاتف Galaxy S21 Ultra قادراً على تحقيق سرعات شحن قياسية. فقط تذكر أنك ستحتاج لشراء شاحن بشكل منفصل نظراً لعدم احتواء أي هاتف من سلسلة S 21 على شاحن مُرفق بالعلبة. استطاع هاتف جالكسي S21 Ultra أن يكمل 54% خلال نصف ساعة، وهي فترة ليست سيئة إطلاقاً بالنظر إلى بطاريته الضخمة التي تصل سعتها إلى 5000 ميللي أمبير.