روبي تروج لأغنيتها الجديدة لازقة خفاش

أطلقت الفنانة المصرية روبي أغنيةً جديدةً على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أطلقت عليها اسم لازقة خفاش.

وحصدت الأغنية التي طرحت منذ أقل من 24 ساعة أكثر من 105 ألف مشاهدة على يوتيوب، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من عشاقها.

وتعاونت روبي في الأغنية الجديدة مع الشاعر صابر كامل، والملحن بلال سرور، وروجت للأغنية من خلال منشورٍ نشرته على إنستغرام دعت من خلاله عشاقها للاستماع للأغنية الجديدة.

من جهةٍ أخرى تستعد روبي لإحياء حفل بالساحل الشمالي يجمعها بالنجم محمد منير يوم 26 أغسطس الجاري.

يذكر أنّ الفنانة المصرية شاركت مؤخراً في مسلسل شقة 6 والذي يتم عرضه حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية.

ومسلسل شقة 6 من تأليف سعد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من روبي، صلاح عبد الله، أحمد حاتم، هاني عادل، رحاب الجمل، وغيرهم من النجوم.

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