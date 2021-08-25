شاومي تتحضر لحدث إطلاق جديد في 15 سبتمبر من أجل الإعلان عن أجهزتها الجديدة

طرحت شركة شاومي العديد من الأجهزة الجديدة والمميزة خلال عام 2021، ولا سيما سلسلة هواتف Mi 11 وعائلة Redmi Note 10 لمستخدمي الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى حواسيب Mi Pad 5 التي انتظرناها طويلاً، كل هذا وبجانب العديد من أجهزة المنزل الذكية. ولكن اليوم لدينا إعلان رسمي من الشركة أنها تستعد لحدث إطلاق جديد قادم خلال الشهر المقابل.

كشفت شركة شاومي عبر منشور لها على موقع تويتر أنها تتجهز لحدث إطلاق جديد قادم يوم 15 سبتمبر للإعلان عن جهاز أو مجموعة من الأجهزة الجديدة، ولكن لم يضيف المنشور أي أدلة حول نوع الأجهزة.

على كل حال، الجميع يعتقد أن الحدث القادم سيشهد على إطلاق سلسلة Mi 11T التي طال انتظارها والتي ستكون أحدث هواتف شاومي. لو عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء سوف نتذكر ظهور سلسلة Mi T في عام 2019 والتي اشتملت على هاتف Mi 9T و Mi 9T Pro بعدما تم تغير العلامة التجارية لسلسلة هواتف Redmi K20.

وفي عام 2010 طرحت شركة شاومي سلسلة Mi 10T والتي اشتملت على ثلاثة هواتف فقط وهما Mi 10T Lite و Mi 10T و Mi 10T Pro.

إذا كانت سلسلة Mi 11T شبيهة بعائلة Mi 10T فتشير التوقعات إلى أن هناك احتمالية بأن شركة شاومي ستقوم بالإعلان عن ثلاث هواتف جديدة، هذه الهواتف ستكون عبارة عن طراز أساسي والذي يُلقب باسم طراز “Vanilla” وطراز أخر Lite وطراز أخير من فئة Pro.

بعض التسريبات تشير إلى احتواء كل من هاتفي Vanilla و Pro على شاشات بمعدل تحديث 120Hz، في حين أن طراز Vanilla الأساسي سيحتوي على شريحة MediaTek Dimensity 1200، ولكن طراز Pro سيحتوي على معالج كوالكم Snapdragon 888.

في نفس الوقت هناك احتمالات تشير إلى أنه من الممكن أن تقوم شركة شاومي بالإعلان عن إحدى هواتفها الجديدة القابلة للطي، ولكن في الغالب هذا الهاتف لن يصل إلى في نهاية الربع الرابع من العام الحالي. أيضاً ليس لدينا أي فكرة عما إذا كانت شاومي تستعد للإعلان عن أي من أجهزتها الذكية.