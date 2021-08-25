غوغل بلاي تتبع آلية جديدة لمكافحة التقييمات السلبية المقصودة

في إطار سعيها لوضع حد لحملات التقييمات السلبية المقصودة، قررت شركة غوغل الأمريكية اتباع آلية جديدة في متجر غوغل بلاي، حيث سيقوم المتجر في العام القادم بعرض التطبيقات بشكل أكثر تخصيصاً.

وقالت غوغل إنّ الطريقة الجديدة لعرض التقييمات ستعتمد على الموقع الجغرافي ونوع الجهاز المستخدم.

وبررت غوغل الأمر بأنّ اختلاف المكان ونوع الجهاز يؤثر بشكلٍ كبير على تقييم التطبيق، فقد يقوم بعض المستخدمين بتقييم التطبيق بشكل سلبي لأنّه غير مفعل في بلدانهم، أو لأنّ هواتفهم غير قادرة على العمل بشكل متوافق مع التطبيق.

وقالت غوغل إنّ الطريقة الجديدة ستظهر التقييمات بحسب نوع الهاتف الخاص بالمستقبل وموقعه الجغرافي لتكون أكثر دقة ومصداقية.

وكانت شركة فيس بوك قد تعرضت لحملة مقصودة من التقييمات السلبية من قبل الرافضين لسياستها المزدوجة في مراقبة المحتوى، وهذا ما دفعها للطلب من غوغل حذف هذه التقييمات، لكنّ الشركة الأمريكية رفضت الأمر، ولجأت للخطوات الجديدة لعدم تكرار هذا الأمر مستقلاً.

يذكر أنّ غوغل أكدّت وصول التحديثات الجديدة لجميع مستخدميها بعد بداية العام 2022.

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