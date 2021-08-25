دريد لحام ينفي شائعات اعتزاله ويؤكد انتهاء تصوير فيلمه جديد

دحض الفنان السوري دريد لحام الشائعات التي انتشرت مؤخراً، والتي تحدثت عن اعتزاله عالم التمثيل بسبب تقدمه في السن.

وقال الفنان المشهور باسم غوار الطوشة بأنّه أنهى منذ مدة تصوير فيلمه الجديد “الحكيم”، والذي سيلعب فيه دور شخصية قريبة من شخصية الدكتور عبد السلام العجيلي، وأكدّ بأنّ الفيلم سيتناول الأزمة التي مرّت بها سوريا خلال السنوات ال10 الماضية.

وأشار لأنّ أحداث العمل ستدور حول المشاكل والمواقف التي يتعرض لها الحكيم الذي يعيش في الريف بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأكدّ دريد لحام بأنّه لا يفكر في اعتزال التمثيل أبداً، وقال إنّ اعتزال الفنان يكون بموته فقط.

يذكر أنّ فيلم الحكيم من تأليف ديانا جبور، وإخراج باسل الخطيب، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية.

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