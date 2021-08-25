خبر رائع – الآن يمكن الحجز مباشرة عبر تطبيق wego الأفضل للطيران والفنادق

يقول المثل الشعبي “اختر الرفيق قبل الطريق” وتطبيق ويجو Wego سيكون أفضل رفيق لك خلال رحلاتك سواء رحلات داخلية أو خارج البلاد وسواء كانت بغرض العمل أو قضاء أجازة، فهو يتيح لك حجز تذاكر الطيران و حجز الفنادق بأفضل العروض وأقل الأسعار وكذلك وفقاً لتفضيلاتك الشخصية مع ميزة تأكيد الحجز فوراً داخل التطبيق.

يتمتع تطبيق ويجو Wego بواجهة استخدام سهلة وجذابة تتيح لك التخطيط لرحتلك بشكل كامل من البداية حتى النهاية شاملاً حجز الطيران وحجز الفنادق بأسعار مناسبة أرخص من أي مكان آخر مع خيارات متعددة للدفع ثم تأكيد الحجز الخاص بك فوراً.

في تطبيق ويجو Wego سوف تجد أيضاً خيارات لاكتشاف الوجهة التي سوف تسافر إليها ومعرفة أشهر معالمها بالإضافة إلى محتوى متجدد من المقالات والأخبار التي تهم كل المسافرين ولا ننسى كذلك الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كوفيد 19 عند السفر.

خطط لسفرك في خطوة واحدة

هذه الميزة تتيح للمستخدم أن يبحث عن أفضل عروض الطيران وحجوزات الفنادق التي تناسب قدراته المالية، في مكان واحد، نعم في صفحة واحدة يمكنك الوصول إلى عروض السفر السارية حاليا عبر موقع السفر وخطوط الطيران والفنادق، ومقارنة تلك العروض في مكان واحد، وطبعا اختيار الأفضل منها والمناسب لك.

أسعار استثنائية وشفافة

يتمتّع تطبيق ويجو بمصداقيّة عالية وشفافيّة مطلقة في عرض أسعار التّذاكر؛ فهو مصمّم خصيصًا لمساعدتك في إيجاد أرخص أسعار حجز متاحة في الشّبكة. الأسعار التي يظهرها التّطبيق تشمل الحدّ الأدنى من الضّرائب والرّسوم وبالتالي تحصل على نتائج دقيقة وأسعار حجز نهائيّة وتتخلّص من مفاجآت الدّفع الإضافيّ في اللحظة الأخيرة.

مزايا احترافية في تطبيق ويجو Wego:

متاح في أكثر من 20 لغة مختلفة، منها: العربيّة، الإنجليزيّة، الفرنسيّة والصينيّة.

يتمتّع بخاصيّة ويجو (Getaway) المتاحة في نهايات الأسبوع، والتي تبحث لك عن أفضل وأرخص عروض الرحلات لعطلة نهاية الأسبوع القريبة، وتعتمد في بحثها على موقعك.

يحفظ لك التطبيق نتائج البحث الأخيرة التي قمت بها، ويوفّر عليك عمليّة تكرار إدخال البيانات.

يقدّم لك لوائح شاملة لكافّة تفاصيل الفنادق المختارة بما في ذلك آخر الأسعار وأحدث التعديلات.

يمنحك عضويّة مجّانيّة في نادي “إنسايدرز” الخاص بويجو للمزيد من الإمتيازات والحملات المتجدّدة.

يوفّر خدمة تصفية بيانات عضويتك في النادي للتأكد من استفادتك القصوى من النقاط التي بحوزتك.

يعرض مزايا وتفاصيل الفنادق بطريقة عمليّة تمكنك من تحديد موقع الفندق والإطّلاع على أسعار الغرف وتقييم النّزلاء وصور مرافِقه المختلفة.

يرسل إلى بريدك الإلكترونيّ تنبيهات بخصوص أسعار الرّحلات في الوجهات التي تهتمّ بها.

الآن مع ميزات تطبيق Wego المعروفة سابقا، وهذه الميزات الجديدة، أصبح بإمكانك الوصول والحصول على أفضل عروض حجوزات الطيران والفنادق بأرخص الأسعار، مع تطبيق سهل الاستخدام، وسيواصل فريق عمل التطبيق توفير المزيد من المزايا لتسهيل استخدام التطبيق بشكل أفضل.

للتحميل على أجهزة الآيفون والآيباد:

السعر : مجاني

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للتحميل على أجهزة الأندرويد:

السعر : مجاني