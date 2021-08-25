مسنة أمريكية توثق آخر لحظات حياتها قبل أن تجرفها السيول

لم تكن المسنة الأمريكية ليندا ألموند تعلم بأنّ مقطع الفيديو الذي ستنشره على فيس بوك لايف سيكون الأخير في حياتها، حيث كانت المرأة تبث مقطع فيديو في تمام الساعة 10:15 صباحاً لتصف المشهد المخيف الذي يحيط بمنزلها الواقع في ويفرلي بولاية تينيسي الأمريكية.

وكانت المرأة تتحدث عن محاصرة السيول لمنزلها الذي تعيش فيه رفقة ابنها، وناشدت الأشخاص الذين يتابعون الفيديو بمساعدتها، حيث قالت إنّنا نغرق في تينيسي، ووصفت الأمر بالمخيف والمرعب.

وأثناء حديثها سمع صوت ابنها وهو يقول بأنّه سمع صوت المياه تصطدم بجدار المنزل بقوة، ليختفي صوت المرأة فجأة مع دخول المياه لمنزلها.

من جانبها قالت السلطات المختصة إنّ الأم وابنها صعدا لسطح المنزل قبل أن تجرفهما مياه السيول لتفقد الأم حياتها في حين تم إنقاذ ابنها.

يذكر أنّ الفيضانات الكارثية التي تتعرض لها الولاية أدّت لوفاة حوالي 22 شخصاً حتى الآن.

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