Sucf Gaming تنافس مايكروسوفت وإكس بوكس بذراع تحكم جديدة

أزاحت شركة Sucf Gaming الأمريكية الستار عن ذراع تحكم جديدة تنافس من خلالها مايكروسوفت وإكس بوكس أطلقت عليها Instinct Pro.

وأكدّت الشركة الأمريكية إمكانية استخدام ذراع التحكم الجديدة مع الهواتف اللوحية، والأجهزة الذكية، من خلال تقنية البلوتوث، بالإضافة لإمكانية استخدامها مع أجهزة مايكروسوفت وإكس بوكس.

وتتميز ذراع التحكم الجديدة بإمكانية استبدال الواجهة الأمامية لتتلاءم مع رغبات المستخدم، وباحتوائها على مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص التي تمكن المستخدم من برمجة الذراع وفق احتياجاته من خلال ملفات التعريف الموجودة.

وأشارت الشركة الأمريكية لإمكانية استبدال العصا التناظرية، ولوحة D-Pad بسهولة عن الرغبة في بناء ذراع تقليدي على نمط نينتندو، بالإضافة لتوفيرها مجموعة الملحقات التكميلية، وزر لكتم الميكرفون موجود أعلى المقبس.

يذكر أنّ Sucf Gaming لم تكشف عن موعد طرح ذراع التحكم الجديدة ولا عن سعرها.

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