أثارت مقاطع فيديو تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ردود فعل واسعة ولاقت انتشاراً كبيرا، حيث تُشير المقاطع إلى حدوث واقعة تحرش بإحدى السيدات من قِبل أحد الأشخاص.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، إحدى السيدات وهي تمسك بطفل وحولها مجموعة من السيدات، ويوجهن وابلا من الشتم والقذف لشاب قام بالتحرش بإحداهن، وحاولن لفت انتباه المارة، حتى يساعدهم أحد الأشخاص في احتجاز المتحرش لحين وصول قوات الشرطة.

وظهر في أحد المقاطع، تجمع الأهالي حول المتحرش بينما يأتي زوج السيدة وينهال على المتحرش بزوجته بالضرب واللكمات قبل أن يتمكن المتواجدون في الشارع من إبعاده عنه، كما قامت سيدة بأحد العقارات في المنطقة بسكب ماء على المتواجدين في الشارع ليبتعدوا جميعا ويقتادوا المتحرش إلى قسم الشرطة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش الجنسي.

ووفقاً لموقع “مصر تايمز”، فإن هذه التعديلات تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

#امسك_متحرش

#Tarek تم النشر بواسطة ‏‎Tarek Sherif‎‏ في الاثنين، ٢٣ أغسطس ٢٠٢١

امسك متحرش ٢ الجزء التانى من #امسك_متحرش تم النشر بواسطة ‏‎Collapse calm‎‏ في الاثنين، ٢٣ أغسطس ٢٠٢١

The post فيديو.. سيدة مصرية تُلقن متحرشاً درساً قاسياً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا