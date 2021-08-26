موظفة تفصل من عملها لسبب غريبٍ

أقدم خوان مانويل سانشيز جورديلو عمدة بلدية ماريناليدا الواقعة في مقاطعة إشبيلية الإسبانية على فصل موظفة بشكلٍ تعسفي بعدما طالبت بإجازة لمدة يوم مدفوعة الأجر.

ورفض العمدة الملقب بروبن هود إسبانيا الموافقة على طلب الموظفة التي تعمل في البلدية بإخلاص منذ 23 عاماً، متذرعاً بالقوانين الموجودة في البلدة.

من جانبها قالت الموظفة المفصولة كونسيبسيون غونزاليس إنّ العمدة رفض طلبها وأبلغها بأنّ البلدة لا يوجد لديها ثقافة الإجازات، وبأنّها أصبحت برجوازية برغبتها في الحصول على إجازة.

وحظيت الموظفة المفصولة بدعمٍ كبيرٍ من كبرى النقابات العمالية في إسبانيا، حيث أكدّت النقابة أحقية الموظفة بالحصول على الإجازة.

يذكر أنّ تصرف العمدة شوه صورته في نظر العالم، خاصة وأنّه كان يتباهى بالتعاون الموجود في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة، وبقدرته على تحويل بلدته لبلدة فاضلة، حيث صادر أراضي الأرستقراطيين، وحلّ الشرطة، مؤكداً قدرة السكان على حماية أنفسهم.

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