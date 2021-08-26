سعد رمضان يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشره صورة لنتيجة اختبار PCR الذي أجراه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدّم النجم اللبناني بالاعتذار لجميع مخالطيه في الفترة الأخيرة، وطلب منهم عزل أنفسهم وإجراء اختبارات كورونا للتأكد من سلامتهم.

وطمأن عشاقه عن صحته، وقال إنّه في العزل حالياً، وأكدّ بأنّ صحته جيدة ودعا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس السريع الانتشار.

وكان الفنان اللبناني قد وجه في الفترة الماضية انتقاداً شديد اللهجة لمحتكري الدواء والوقود في لبنان، وقال إنّ السجن هو مكانهم الحقيقي.

يذكر أنّ سعد رمضان حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الأخيرة حبيت والتي حققت حوالي 4 مليون مشاهدة بعد عدّة أيام من طرحها ودخلت الترند واحتلت المركز 18 في ترند اليوتيوب.

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