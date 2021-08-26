أسباب تدفعكم للمشي بأقدام حافية

أكدت اختصاصية العلاج الطبيعي الألمانية “أوته ريبشليغر”، وجود فوائد عديدة للمشي بأقدام حافية.

وقالت الاختصاصية الألمانية أنّ هذا النوع من المشي يفيد الصحة بشكل كبير، ويُدرب ويُقوي عضلات القدم، وبالتالي يحمي الإنسان من مشاكل الظهر وتشوهات الورك الناجمة عن ضعف عضلات القدم.

وحددت “أوته ريبشليغر” الأرضيات المثالية للسير عليها بأقدام حافية بالأرضيات الناعمة كالرمال، والأرضيات العشبية، مع الحرص على السير عليها لفترة قصيرة أول فترة، وذلك لكي تعتاد القدم على العشب.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من إصابات مُعينة كقطع أوتار القدم أو الركبة، لممارسة التمارين الرياضية التي تُقوي عضلات القدم وتزيد من ثباتها، قبل السير لمسافات طويلة.

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