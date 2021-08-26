توم كروز يفاجىء عائلة بريطانية ويهبط في منزلهم

تفاجأت عائلة بريطانية تعيش بمنطقة أوركشير القريبة من مدينة برمنغهام بطلب شخصية مهمة الهبوط بشكل اضطراري في حديقة منزلهم.

وقالت إليسون ويب صاحبة المنزل بأنّها تلقت اتصالاً من أحد الأشخاص الذين أكدّوا لها رغبة أحد المشاهير بالهبوط في حديقة منزلهم بعد إغلاق مطار كوفنتري القريب منهم بشكلٍ مؤقت دون أن يكشف لها عن هوية الشخص.

وذهلت العائلة بخروج النجم العالمي توم كروز من المروحية التي هبطت في حديقة المنزل، وقالت الأم بأنّ الممثل القدير توجه إلى أطفالها وتحدث معهم، والتقط الجميع الصور التذكارية معه.

وأشارت إلى أن توم كروز سمح لأطفالها القيام بجولة في المروحية أثناء حضوره لأحد الاجتماعات، وعبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء غير المتوقع.

يذكر أن النجم العالمي توم كروز يواصل تصوير الجزء الجديد من سلسلة المهمة المستحيلة والذي تأخر عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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