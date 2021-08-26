الطلب المُسبق على هواتف سامسونج القابلة للطي يرتفع إلى ذروته في موطن الشركة كوريا

يبدو أن هواتف الجيل الجديد القابلة للطي من شركة سامسونج تسهد إقبالاً تجارياً أفضل في موطنها الأساسي “كورياً” مقارنة بالطرازات السابقة، وهو أمر طبيعي وكان متوقعاً، نظراً للسعر الأفضل وعنصر المتانة الأقوى والتصنيف العالي على مقاومة الماء جميعها كانت من أهم المزايا في هواتف سامسونج الجديد جالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Flip 3.

فمن خلال تقرير تم رصده على وكالة Yonhap News الإخبارية اتضح لنا أنه تم الحجز والطلب المسبق على 800.000 هاتف جديد قابل للطي من هواتف شركة سامسونج في عام 2021 في موطن الشركة الرئيسي “كوريا الجنوبية” وتم غلق باب الطلب المسبق يوم 23 أغسطس. وقد أضاف النبأ نقلاً عن مصادره الخاصة أن 600.000 جهاز تم طلبهم من قبل شركات الجوال، جنباً إلى جنب مع 200.000 جهاز غير مُقفل.

المثير للدهشة أن المصدر يؤكد على أن 60% من عدد الطلبات المسبقة كانت على هاتف جالكسي Z Flip 3. بمعنى أخر أنه تم طلب 480.000 هاتف جالكسي Z Flip 3 مقابل 320.000 هاتف جالكسي Z Fold 3 في دولة كوريا الجنوبية فقط. ربما هذا الأمر طبيعي نظراً لأن سعر هاتف جالكسي Z Flip 3 أرخص بفارق كبير عن سعر هاتف جالكسي Z Fold 3.

بالتأكيد هذه النتائج أكثر من رائعة بالنسبة لمبيعات شركة سامسونج، وستكون خطوة جيدة في صالحها بعدما وردت معلومات سابقة تشير إلى أن هواتف جالكسي S21 لم تتمكن من تحقيق هدف المبيعات التي اقترحته الشركة خلال الـــ 6 شهور الأولى من إطلاقها.

في العام الماضي لم يتم طلب سوى 80.000 هاتف جالكسي Z Fold 2 في دولة كوريا، وهذا يعني أن هناك فرق لا يقل عن 75% من نسب المبيعات لصالح الرائد الجديد جالكسي Z Fold 3.

وعند النظر للأمر عن كثب، فهذه النتائج التي حصلنا عليها من خلال تقرير Yonhap News لا تعني سوى دولة واحدة فقط، فهي لا تمثل ما هو شكل مبيعات الهواتف الجديدة في الأسواق الدولية الأخرى.

على كل حال، يبدو أن شركة سامسونج اتخذت نهجاً صحيحاً هذه المرة من خلال توفير هواتف قابلة للطي أفضل من حيث المتانة والمواصفات وبسعر أرخص من سابقتها، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها في سوق موطنها الرئيسي، وربما في جميع الأسواق الأخرى.