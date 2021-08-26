تسريب موعد إطلاق هواتف ايفون 13 وسماعات AirPods 3 !

في شهر سبتمبر نحن على موعد مع هواتف ايفون 13 الجديدة بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى وعلى رأسها الجيل الثالث من سماعات الآيربودز AirPods 3، والآن تم تسريب موعد إطلاق تلك الأجهزة.

بحسب ما ورد على موقع ويبو الصيني نقلاً عن متجر IT Home الإلكتروني، فإن هواتف ايفون 13 سوف يتم إطلاقها بداية من يوم الجمعة 13 سبتمبر في حين سيبدأ إطلاق سماعات AirPods 3 يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر.

هذا هو موعد الإطلاق المبدئي بحسب الموقع، وإن صحت تلك التوقعات فإننا سوف نرى هواتف الايفون 13 وسماعات الآيربودز الجديدة في وطننا العربي خلال شهر أكتوبر.

لم تخرج تلك المواعيد المسربة عن الأجندة السنوية المعتادة لأبل حيث من المعتاد أن يكون موعد الإعلان الرسمي عن هواتف الايفون الجديدة في سبتمبر يليها الإطلاق الرسمي خلال شهري سبتمبر / أكتوبر وإن اختلفت تلك المواعيد قليلاً خلال عام 2020 المنقضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

هواتف ايفون 13 سوف تأتي هذا العام من أربعة إصدارات مختلفة مثل هواتف ايفون 12 وبنفس التصميم تقريباً مع معالج ابل A15 الجديد وتحسينات في الكاميرا وتقنيات جديدة مثل رفع معدل تحديث الشاشة في الإصدارات البرو Pro تحديداً.

أما سماعات AirPods 3 سوف تأتي بتصميم جديد لأول مرة منذ إطلاقها عام 2016 تشمل تصغير الجزء البارز مع السماعة وتحسينات عامة في الأداء وعمر البطارية.

نحن أيضاً بانتظار أجهزة أخرى من ابل مثل الجيل التاسع من جهاز الايباد iPad 9 رخيص الثمن، والجيل السادس من جهاز الايباد ميني iPad Mini 6 وكذلك الجيل السابع من ساعة ابل الذكية. ( أبرز الأجهزة القادمة من ابل قبل نهاية 2021 ).