سامسونج تحاول تقليل تكلفة تطوير غرف التبريد بالبخار في هواتف سلسلة جالكسي S22

منذ أسابيع قليلة وردت إلينا بعض المعلومات التي تشير إلى أن هناك احتمالية كبيرة في اعتماد شركة سامسونج على تقنية غرف التبريد بالبخار لتبديد الحرارة في هواتفها الرائدة لسلسلة S22 القادمة في الربع الأول من عام 2022. ولكن اليوم تم رصد تسريب على حساب FrontTron يقول فيه أن الشركة تراجعت عن فكرة غرف تبديد الحرارة بالبخار في هواتفها القادمة.

وأضاف التسريب أن فريق المهندسين المسؤولين عن تطوير سلسلة جالكسي S22 أرادوا بالفعل الاعتماد على تقنية تبريد غرفة البخار جنباً إلى جنب مع شريحة Exynos 2200 ومعالج AMD الرسومي الجديد، وبالطبع هذه التقنية كانت ستساعد بشكل كبير على تعزيز مستويات الأداء وتقليل مشكلة الاختناق الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المعالج.

ولكن يبدو أن كبار المسؤولين في شركة سامسونج امتنعوا عن التوقيع لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة تطوير التقنية الجديدة.

ربما ذكرنا لكم منذ أسابيع قليلة أن شركة سامسونج تخطط بالفعل لاستخدام غرف التبريد بالبخار في هواتف الفلاج شيب القادمة في عام 2022 من أجل تحسين كفاءة وأداء الهواتف. المرة الأولى التي اعتمدت شركة سامسونج على هذه التقنية كانت مع هواتف سلسلة جالكسي S10، ولكنها تراجعت عن استخدامها مع جميع هواتفها التي لحقت بسلسلة جالكسي S10 واستبدلتها بمنصات الجرافيت الحراية المسؤولة عن تبديد الحرارة وتبريد وحدة المعالجة المركزية.

اعتمدت شركة سامسونج على تقنيتين من أجل تبديد الحرارة مع هاتف جالكسي نوت 20، وهاتف جالكسي 20 ألترا. اعتمدت الشركة على وسادات حرارية من الجرافيت بينما حصل الهاتف الأخر على غرف تبديد الحرارة. واعتقد معظم المستخدمين أن السبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة هاتف Note 20 Ultra هي عدم وجود غرفة التبريد بالبخار.

وعلى الرغم من ذلك هناك تقارير من مصادر تقنية عدة تؤكد على أن الفريق بين نوعين التبريد يكاد يكون طفيف للغاية، وأن شركة سامسونج كانت تعتمد على غرفة التبريد بالبخار والأنابيب الحرارية مع هواتفها السابقة وهذا لأن أحجام الهواتف كانت تتسع لها.

ولكن بمجرد اعتماد شركة سامسونج على هذه التقنية وردت إلينا معلومات تفيد بأن الشركة تمكنت من بيع ما يصل إلى مليون هاتف إضافي بفضل تقنية غرف التبريد بالبخار.

على كل حال لازلنا ننتظر أي معلومات مؤكدة حول نظام تبريد وحدة المعالجة المركزية في هواتف سلسلة جالكسي S22 وبالتأكيد سوف نوافيكم بجديد الأخبار التي نحصل عليها بخصوص هذا الأمر.